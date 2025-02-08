¥êー¥°½é¤Î²÷µóÃ£À®¡Ä¡ÈÅ´¿Í¡É¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¡ÖµÙ¤â¤¦¤È»×¤¨¤ÐµÙ¤á¤¿»î¹ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡2·î8Æü¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë31ºÐ¤Î¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¤¬Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤È¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×Âè21ÀáÂè1Àï¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤ÎB¥êー¥°ÄÌ»»400»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥É¥é¥á¤Ï²Æì¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é2¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢7ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢22Ê¬35ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç1¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡62－75¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ù¥ó¥É¥é¥á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø¼°X¤Ë¸ø³«¡£¡Ö»î¹ç¤Î½Ð¤À¤·¤ÏÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¤·Ä¹¤¤»þ´ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¸å²æËý¤·¤¤ì¤º¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÅÀº¹¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ÖÂÓ¤Î¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÌÀÆü¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2018Ç¯2·î16Æü¤ÎÎ°µåÀï¤«¤éÌó7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ1»î¹ç¤â·ç¾ì¤»¤º¡¢400»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎµÏ¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÉáÃÊ¤Î0¤Î¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥ー¥×¤Ç¤¤ì¤ÐµÏ¿¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²áµî7Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤ÇµÙ¤â¤¦¤È»×¤¨¤ÐµÙ¤á¤¿»î¹ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥´¤Ç¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Áー¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÍÍ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ä¥³ー¥Á¤È¥È¥ìー¥Êー¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á2¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ë¥«¡¦¥Ñ¥ô¥£¥Á¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î²¼¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ30Ê¬°Ê¾å¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢6¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢SR½ÂÃ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Áー¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥×¥ìー¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×