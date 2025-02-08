Éý¹¤¹¤®¤ëÌÍ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¿©¤Ù¤¿¡ª´Á»ú2Ê¸»ú¤Ç²è¿ô¤¬¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£!?
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤òÈ¯¸«¡ªÃæ¹ñ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉý¹¤ÎÌÍ¤Ç¡¢¤½¤Î´Á»ú¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¹ØÆþ¡£³«Éõ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÌÍ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤Ë¶Ã¤¡ª¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÌÍ¤ò²ÖÜ¥Æþ¤ê¤Î¿É¤¤Ëãíå¥¿¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤ªÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÂç¿Íµ¤¡ÛÉõ³«¤±¤Æ²ôÆùÆþ¤ì¤¿¤é¥Á¥ó¢ö½À¤é¤«¤ªÆù¤Ë¾×·â¤Î¡Ö¾ÆÆÚ¡×ºî¤ì¤¿¡ª°µÎÏÆé¤è¤ê»Ý¤¤♡
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¡©
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤Ï¡¢ÌÍ¤È¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ç¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤Ï¡¢ÀÇ¹þ¤ß550±ß¡£ÌÍ100g¡¢¥¹ー¥×60g¤Î¥»¥Ã¥È¤¬2¿ÍÊ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ï¾®ÇþÊ´¡¢¿©±ö¤Î¤ß¡£¥¹ー¥×¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ï¤¤¤ê¥´¥Þ¡¢¾ßÌý¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¹áÌ£¿©ÍÑÌý¡¢¿©±ö¡¢º½Åü¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¥¨¥Ó¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥¨¥¥¹Ä´Ì£ÎÁ¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
1¿ÍÊ¬¤ÎÌÍ¤ÎÂÞ¤Ë¤Ï¡¢13Ëç¤ÎÌÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éý¤ÏÌó2.3cm¡¢Ä¹¤µ¤Ï22.5cm¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤·¤á¤ó¤è¤ê¤âÉý¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥×¤ÏËãíå¡Ê¥Þー¥éー¡ËÉ÷Ì£¤Ç¡¢¥´¥Þ¤ÈÅâ¿É»Ò¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ´¡¹ÌÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£¿É¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¥¨¥Ó¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤Î»ÝÌ£¤¬¶¯¤¯¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¿É¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤´Á»ú¤ÎÌÍ¡×¤ÈÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥«¥ë¥Ç¥£¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤ÎºàÎÁ¤Èºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥«¥ë¥Ç¥£¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¡Ä1ÂÞ
ÌÍ¤È¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿Ä´ÍýÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ñºà¤â½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä150g
ÎäÅà¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä70g
±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬µ¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡¢ÌÍ1ÂÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ2L°Ê¾å¡Ë¤òÊ¨¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ò¤Æù¤òßÖ¤á¤Æ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¡¢ÎäÅà¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÏÂÞ¤ÎÉ½¼¨»þ´Ö¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¤ªÅò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¡¢ÌÍ¤ò1ËÜ¤º¤Ä¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤ì¤ë¤ÈÌÍ¤É¤¦¤·¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÃúÇ«¤Ë1ËÜ¤º¤ÄÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤µ¤·¤¯¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é10～11Ê¬¤æ¤Ç¤¿¤é¡¢¤¶¤ë¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ªÅò¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ´ï¤ËÌÍ¤òÆþ¤ì¡¢¥¹ー¥×¤òÌÍ¤Ë¤«¤é¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
4. 1¤Î¤Ò¤Æù¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¡£ÌÍ¤¬Éý¹¤¤¤¿¤á¤æ¤Ç»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
Éý¹¤ÎÌÍ¤¬¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ç¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¡ª¤È¤Æ¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤¹¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¡©¾¯¤·¤º¤Ä³ú¤ßÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥×¤Ï¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ó¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿ー¤Î»ÝÌ£¤Î¸å¤«¤é²ÖÜ¥¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Æù¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤â¥¹ー¥×¤Ë¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¥ÌÍ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡ÖÌÍ¤¬13ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÌÍ¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢ËþÂ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Éý¹¤¤¥â¥Á¥â¥ÁÌÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£