ÆüËÜ¤ÎËßºÏ¡¢³¤³°¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤ÇÅðÆñ»ö·ï¤â¡½²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯2·î5Æü¡¢²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆüËÜ²Ú¶£ÊóÌÖ¤ÏÆüËÜ¤ÇËßºÏ¤¬ÅðÆñ¤µ¤ì³¤³°¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºòÇ¯ËßºÏ¤ÎÅðÆñ¤¬Áê¼¡¤®¡¢2·î¤«¤é8·î¤Î´Ö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â233ËÜ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÅðÆñ¤Ï´ØÅì¤ä»Í¹ñ¡¢ÃæÉô¡¢Åì³¤¡¢´ØÀ¾¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿ô½½Ç¯¡¢¿ôÉ´Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ËßºÏ¤¬ÀàÅðÈÈ¤«¤é¡Ö¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯Åð¤á¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬´ÊÃ±¤ÊËßºÏ¤äÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤¬ÅðÆñ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÉÅðÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÅ¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åð¤ß¤Î¼ê¸ý¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ÎËßºÏÍ¢½Ð³Û¤¬Á°Ç¯Èæ32¡óÁý¤Î9²¯1700Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É³¤³°¤ÇËßºÏ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿ËßºÏ¤¬·Ý½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ³¤³°¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£³¤³°¤ÎSNS¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëËßºÏ¤¬Ê¿Á³¤ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÇËßºÏ¤ÎÅðÆñ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àÀÒ¤Î¿ô¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÈÈºá¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âËßºÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¢ÈÎÇä¼Ô¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ½è¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçµÜËßºÏÈþ½Ñ´Û¤¬Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎËßºÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ëÁë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎËßºÏ¤ÏÊ¸²½Åª¤Ê¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅðÂ±¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë