¥¤¥ó¥É¼óÅÔ·÷µÄ²ñÁª¡¢¹ñÀ¯Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ÍÆÀ¤Ø¡¡¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Î¸å²¡¤·¤Ë
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥ê¡¼¼óÅÔ·÷µÄ²ñÁªµó¤¬8Æü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¹ñÀ¯Í¿ÅÞ¤Î¥¤¥ó¥É¿ÍÌ±ÅÞ¡ÊBJP¡Ë¤¬Äê¿ô70¤Î²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤¿¡£BJP¤¬Æ±µÄ²ñ¤ÇÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï1998Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¥â¥Ç¥£»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÊÝ¼áÃæ¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥ê¡¼¼óÅÔ·÷À¯ÉÜ¤Î¥±¥¸¥ê¥ï¥ë»á
¡¡¥â¥Ç¥£»á¤ÏÆ±Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö³«È¯¤ÈÎÉ¤Åý¼£¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°²ó62µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸½Í¿ÅÞ¤Î½îÌ±ÅÞ¡ÊAAP¡Ë¤Ï¡¢Âè2ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¼óÅÔ·÷À¯ÉÜ¤Î¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿ÅÞ¼ó¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ó¥É¡¦¥±¥¸¥ê¥ï¥ë»á¤ÏµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÏAAP¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¿±ø¿¦¡×¤ò´ú°õ¤È¤·¤Æ¤¤¿Æ±»á¤¬24Ç¯¤Ë±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë¼óÁê¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±»á¤ÈÅÞ¤¬¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢¥â¥Ç¥£»á¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÌîÅÞ¤ÎÍÎÏ»ØÆ³¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡¢¹ñÀ¯ÌîÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡á°ËÆ£¹°µ£¡Ë