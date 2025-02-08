¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¬Ìð³Ø¡¡±óÆ£Å¯ºÈ¤«¤é¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ëÃ¥¤¤²¦ºÂÀï¤ËÃÆ¤ß¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¯¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤ÎÁ°£Ç£È£Ã¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¡¦À¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢¸½²¦¼Ô¤Î±óÆ£Å¯ºÈ¡Ê£³£³¡Ë¤«¤é¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢²¦ºÂÀï¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£±·î£±£±Æü¤Î£Ö£¶Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿±óÆ£¤Ø¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¤·Æ±²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¡££¸Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô¡¦¥¬¥ì¥Î¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡×¤ËÂ°¤¹¤ë£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡õ±óÆ£¤È¥À¥Ö¥ëÁ°¾¥Àï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡À¬Ìð¤Ï±óÆ£¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ê¤ê¥¤¥¹¹¶·â¤ò¤¯¤é¤¤¡¢±¦ÏÓ¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅ¨·³¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ú¡¼¥¹¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£±£µÊ¬²á¤®¡¢±óÆ£¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤òÍá¤Ó¤»¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿À¬Ìð¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ê¤á¾å¤²°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡££Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¥è¥·¥¿¥Ä¤ËË¸³²¤µ¤ìºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢À¬Ìð¤¬¼¹Ù¹¤Ë±óÆ£¤ò¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ê¤á¾å¤²°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï±óÆ£¤Î´Ý¤á¹þ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ø¤Î°¦¤¬¿¼¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¬Ìð¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡¢¤ªÁ°¤é¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÆÃ¤Ë±óÆ£¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÈ¿Â§¤Þ¤¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¯¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÀâ¶µ¡£¿ë¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ËÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¤è¡¼¤¯ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼ª¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤í¡£¤ªÁ°¤¬·ù¤Ç·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¯¤ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£²¡¦£±£±¤Ç²¶¤¬É¬¤º¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¯¤ó¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¾ðÇ®¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±µ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£