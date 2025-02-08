¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡×Ä¹´ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê·Ð¤ÆÌó1Ç¯È¾¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¿À¸ÍMFóîÆ£Ì¤·î¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÆ¨¤¹¤â¼ý³ÏÂç¡Ö¤³¤³¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎMFóîÆ£Ì¤·î¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
2023Ç¯8·î¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤ÇÁ´¼£1Ç¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿óîÆ£¡£2024¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FUJIFILM SUPER CUP 2025¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢óîÆ£¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òº£Æü²þ¤á¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¤ËÉüµ¢¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤¿¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¼ý³Ï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤Ê¤«¤ÇËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥²¡¼¥à¤Î¸«Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾Åª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç·ë¹½½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Éüµ¢¤Î¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿À¸Í¤ËJ1¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌÜ¤Î¸þ¤±Êý¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÆü°ìÆü¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2023Ç¯8·î¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤ÇÁ´¼£1Ç¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿óîÆ£¡£2024¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FUJIFILM SUPER CUP 2025¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢óîÆ£¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òº£Æü²þ¤á¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¤ËÉüµ¢¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥²¡¼¥à¤Î¸«Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾Åª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç·ë¹½½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Éüµ¢¤Î¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿À¸Í¤ËJ1¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌÜ¤Î¸þ¤±Êý¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÆü°ìÆü¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é