¾åÅÄ¿¸Ìé¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï°¦ºÊ¤ËÇã¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤²¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎºÇ¹â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö°ÛÀ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò°ìÈÌ½÷À£±£°£°¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎºÇ¹â³Û¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Þ¥¸¤ÎÏÃ¤Ç±ü¤µ¤ó¤Ë£²£°¿ôËü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì°Ê¾å¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢£°¤ò£²¤Ä¡Ä¡×¤ÈºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö°¦¿Í¤Ë£²£´£°£°Ëü¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£