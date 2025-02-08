Âçµ¬ÌÏ»³Êø¤ì¤ÇÊ£¿ô²È²°¤¬ÅÚº½¤Î²¼Éß¤¤Ë¡¡30¿Í°Ê¾å¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê
8Æü¡¢Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¡¦»ÍÀî¾Ê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î²È²°¤¬ÅÚº½¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢30¿Í°Ê¾å¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»ÍÀî¾Ê¡¦µ¹ÉÐ(¤®¤Ò¤ó)»Ô¤Ç¡¢ÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¤·¡¢»³¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10Åï°Ê¾å¤Î²È²°¤¬ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¤Ë¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í°Ê¾å¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤¬¸½ºß¡¢µß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤«¤é¤Ï¹ì²»(¤´¤¦¤ª¤ó)¤È¤È¤â¤ËÅÚ±ì¤ò¾å¤²¤Æ»³¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¡¢°ìÌÌ¤ËÃã¿§¤¤ÅÚº½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤Ê´ä¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æµß½õ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂâ°÷¤ÎÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Èµß½õ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£