NECÀîºê¤¬¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¤¹¤ëAmazing Thailand Day¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡6Æü¡¢SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤¬3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè18Àá¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©Àï¤ÎGAME1¤Ç¡ÖAmazing Thailand Day¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï14»þ5Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡NECÀîºê¤Ë¤Ï¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¢¥Á¥ã¥é¥Ýー¥ó¡¦¥³¥ó¥è¥Ã¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëTHANKS DAY¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖAmazing Thailand Day¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ë»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤ËÅÐÏ¿¤·±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¡Ü¥Ú¥¢´ÑÀï¾·ÂÔ·ô¤¬7Ì¾¡¢Áª¼ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Ü¥Ú¥¢´ÑÀï¾·ÂÔ·ô¤¬14Ì¾¡¢¥Ú¥¢´ÑÀï¾·ÂÔ·ô¤Î¤ß¤¬15Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç²ñ¾ìÆâ1³¬¤ËÀßÃÖÍ½Äê¤Î¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¤ä¸½ÃÏ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÄó¶¡Í½Äê¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¿¥¤¤ÎPR¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£