Ä¹ÌîGaRons¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¥Ûー¥à¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡8Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤¬Âè16½µ¤Î¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚÀï¤Ë¤Æ¡ÖÅ·ÌÀ¸Þ´×ÂÀ¸Ý¡×¤È¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥ê¥Î¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¤ÎÅ·ÌÀ¸Þ´×ÂÀ¸Ý¤¬»î¹çÁ°¤ËÂÀ¸Ý±éÁÕ¤ò¹Ô¤¤»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Üºä»Ô¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥ê¥Î¤¬15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÎ¾Æü¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ÈÂè3¥»¥Ã¥È¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤ÊÂÀ¸Ý±éÉñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÅ·ÌÀ¸Þ´×ÂÀ¸Ý¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥³¥¹¥â¥¹¥ê¥Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£