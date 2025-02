PIERROTが5月17日(土)および18日(日)、神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブを開催することが決定した。タイトルは5月17日が<「LASTCIRCUS」- FINALE ->、5月18日が<「LASTCIRCUS」- HELLO ->となる。その発表は、本日2月8日に東京・有明アリーナで初日を迎えた10年ぶりのワンマンライブ<END OF THE WORLD LINE>のアンコールでのことだった。

■<PIERROT「LASTCIRCUS」>

5月17日(土) - FINALE - 神奈川・Kアリーナ横浜

5月18日(日) - HELLO - 神奈川・Kアリーナ横浜

※2月11日(火/祝)20:00詳細解禁

https://pierrot.jpn.com/

※2/11(火/祝)23:59までにArlequinに新規ご入会(決済完了済み・会員番号付与済)で最速チケット先行にエントリーできます。

https://arlequin.jp/



■<PIERROT「END OF THE WORLD LINE」>

2025年2月8日(土) 東京・有明アリーナ

open16:00 /start17:00

2025年2月9日(日) 東京・有明アリーナ

open15:00 /start16:00

https://pierrot.jpn.com/live



■配信<PIERROT「END OF THE WORLD LINE」>

日程:2025年2月9日(日)

開演:16:00 (18:30ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後まで(15:30〜19:00)が予約推奨時間

対象機種・店舗:“JOYSOUND X1” “JOYSOUND MAX GO”導入店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページにて

▼チケット

販売期間:2025年2月9日(日)18:30まで

・ファンクラブ会員:3,500円(税込) /1人

・一般:4,000円(税込) /1人

※別途室料が発生

※チケット料金は3歳以上有料

▶みるハコ 特設ページ



■LIVE Blu-ray & DVD『ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- 』

2025年4月2日(水)リリース

詳細:https://pierrot.jpn.com/info/20241129

久しぶりのメンバー紹介で和やかな空気が会場を包む中、キリトが「突然終わったり、突然やったり、筋書きのないきまぐれなバンドなんで、これからどうなっちゃうんだろう?といつもドキドキしながらやっていますが、今日明日しっかりと楽しみたいと思います」と語り始め、「ただ……なんと僕の足元に情報が……」と足元のモニターを見て、「5月17、18日、Kアリーナ横浜! またライブをやります!」と重大発表を行なった。それはいつも通りの約束をするようにあまりにもさりげなくて、超満員の観客も一瞬息を呑むも、すぐに大歓声に包まれた。この歓天喜地の熱量をもって迎える明日2月9日の<END OF THE WORLD LINE>公演2日目は、より一層の盛り上がりを見せることだろう。2006年の解散後、8年ぶりに開催したワンマンライブのタイトルは<DICTATORS CIRCUS FINAL>だった。それ以前にもPIERROTは大規模なステージに<DICTATORS CIRCUS>という言葉を冠してきたが、今回は<LASTCIRCUS>と銘打っている。それがどういう意味を示しているのかはメンバーのみぞ知るところだが……。未来のことはわからないが、最後になるかもしれない重要なステージをお見逃しなく。取材・文◎大窪由香撮影◎TAKATSUGU KANDA