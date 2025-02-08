Dream Ami¡¢É×¡¦¥Æ¥é¥ÏÈ¾¤µ¤ó¤ÈÌ©Ãå¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö ²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹ÔÆ°²è¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/08¡Û²Î¼ê¤ÎDream Ami¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDream Ami¡¢¥Æ¥é¥ÏÈ¾¤µ¤ó¤È¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©ÃåÆ°²è
Ami¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·úÃÛ²È¤ÎÉ×¡¦È¾ÅÄÍª¿Í»á¤ÈÂ©»Ò¤È¥Ï¥ï¥¤¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÎVlog¤ò¸ø³«¡£¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä³¤¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢Ami¤«¤éÈ¾ÅÄ»á¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ami¤¬È¾ÅÄ»á¤Î¸ª¤Ë´é¤ò¾è¤»¤¿¤ê¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡ª¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï2020Ç¯¤Ë·ëº§¡£2022Ç¯9·î¡¢Âè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDream Ami¡¢¥Æ¥é¥ÏÈ¾¤µ¤ó¤È¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©ÃåÆ°²è
¢¡Dream Ami¡¢É×¡¦¥Æ¥é¥ÏÈ¾¤µ¤ó¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
Ami¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·úÃÛ²È¤ÎÉ×¡¦È¾ÅÄÍª¿Í»á¤ÈÂ©»Ò¤È¥Ï¥ï¥¤¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÎVlog¤ò¸ø³«¡£¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä³¤¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢Ami¤«¤éÈ¾ÅÄ»á¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ami¤¬È¾ÅÄ»á¤Î¸ª¤Ë´é¤ò¾è¤»¤¿¤ê¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡ª¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï2020Ç¯¤Ë·ëº§¡£2022Ç¯9·î¡¢Âè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û