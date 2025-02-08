2WAY¤ÇÆ±¤¸¥Ü¥È¥à¤È¤Ï»×¤ï¤»¤Ê¤¤¡ªÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¡Ö²ÖÊÁ¥·¥¢¡¼¥¹¥«¡¼¥È¡×Ãå²ó¤·
º£¤«¤éÇã¤¤Â¤¹¤ªÍÎÉþ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é½Õ¤Þ¤ÇÃå¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¼¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊÑ·Á¤Ç¤¤Æ½Õ¤Þ¤ÇË°¤¤º¤ËÃåÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡Ö²ÖÊÁ¥·¥¢¡¼2WAY¥¹¥«¡¼¥È¡×¤ÎÃå²ó¤·½Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£2¥·¡¼¥º¥óÊÌ¤Î¸ÅÅÄ°¦Íý¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í♡
2WAY¥Ü¥È¥à
ÊÑ·Á¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢½Õ¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È¿·Á¯¡ª
Ãå¤³¤Ê¤·¤Î²ÄÇ½À¤¬Ìµ¸ÂÂç¤Ê2WAY¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¤Ï¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¥³¡¼¥Ç¤ÎÌ£ÊÑ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª
¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢ËèÆü¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤ç♡
Item ¡ÚHONEY MI HONEY¡Û²ÖÊÁ¥·¥¢¡¼2WAY¥¹¥«¡¼¥È
¤È¤ê¤Ï¤º¤·²ÄÇ½¤Ê¥·¥¢¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ç¤¬¤°¤ó¤Ã¤È¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë
°ÛÁÇºà¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò2WAY¤Ç»È¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ð¥ê¥¨Áý¤¨¤Þ¤¯¤ê♡
ÉáÄÌ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤¸¤ãÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ªÆÀ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãå²ó¤·¤â¤Ç¤¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¡ª
Cordinate Åß¥³¡¼¥Ç
¤ª¤½¤í¥·¥¢¡¼¤Ç¥Ì¥±´¶¤ò¥×¥é¥¹
¥¹¥«¡¼¥È¤È¤ª¤½¤í¤Î²ÖÊÁ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê´¶¤¬¤°¤ó¤Ã¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤ã¤ì´¶¥¢¥Ã¥×¡ª¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤À¤«¤é¡¢¸ü¼ê¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¤â¥Ì¥±´¶¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£
Cordinate ½Õ¥³¡¼¥Ç
¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤¢¤ï¤»¤ÇÈ©¸«¤»¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃ±ÉÊ»È¤¤¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ªÌÜÎ©¤Á¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤Æº£¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ¿È¡Á¡ª¥·¥¢¡¼¤ÇÈ©¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Â¸µ¤Ï¥í¥ó¥°¤Ç¡£
»£±Æ¡¿²ÖÀ¹Í§Î¤¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¸ÅÅÄ°¦Íý
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè