¡ÚÃÓ¾å²òÀâ¡ÛËÜµ¤¡©¤½¤ì¤È¤â??¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ²á·ãÈ¯¸À¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÌó3½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÇã¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ª¡×¡Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤¬Ï¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ï¡ÖËÜµ¤¡×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤ªÆÀ°Õ¤Î¡Ö¼è°ú¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ÎÁÀ¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡ª¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¡¢ºÇ¶á¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1´üÌÜ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¤È¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÎÙ¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎËÌÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅç¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÑ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌó6ÇÜ¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï5Ëü7000¿Í¤Û¤É¡£ÂçÉôÊ¬¤¬ËÌ¶Ë·÷¤Ç¤È¤Æ¤â´¨¤¯¡¢Ç¯ÃæÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÈµÄ²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÀã¤ÎÂçÃÏ¤¬¤Ê¤¼¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡×¡¢ÎÐ¤ÎÂçÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÁ°¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯´¨¤¤¤³¤ÎÅç¤ò¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â´¨¤½¤¦¡×¡ÖÉ¹¤ÎÅç¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼¡¤ËÅç¤òÈ¯¸«¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤é¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡©¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤½¤ó¤Ê¶Ë´¨¤ÎÅç¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌäÂê¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¶Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÃúÅÙ¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÎäÀï»þÂå¤Ê¤É¥½Ï¢¡Êº£¤Î¥í¥·¥¢¡Ë¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾å¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Î·Ù²ü¥ì¡¼¥À¡¼¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤â¤â¤Á¤í¤óËÌ¶Ë³¤¤Ç¤ÎÇÆ¸¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ËÌ¶Ë·÷¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡ÖÉ¹¾å¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶Ë³¤¤ÎÉ¹¤¬ÍÏ¤±¤À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÆî¼þ¤ê¤Î¹ÒÏ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÌ²ó¤ê¤Î¹ÒÏ©¤¬ÄÌ¹Ò²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÌ²ó¤ê¤À¤È¹ÒÏ©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤â¥³¥¹¥ÈÅª¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ÒÏ©¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÀºÌ©µ¡´ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï´û¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ºÎ·¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹ØÆþ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âº£¸å¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ó¤ê¤ÎÀ¯ºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ª
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ª¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÏËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆî¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ö¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿åÏ©¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤òÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤ÎÁ¥¤¬²ÙÊª¤Ê¤É¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁ¥¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÎÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤°¤ë¤Ã¤ÈÆî²ó¤ê¡¢ÆîÊÆ¤ÎºÇÆîÃ¼¡¢¥É¥ì¡¼¥¯³¤¶®¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥ì¡¼¥¯³¤¶®¤ÏÁ¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ½êÃæ¤ÎÆñ½ê¡£°ìÇ¯Ãæ³¤¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«°ÂÁ´¤ËÂçÀ¾ÍÎ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤éÈ¾¤ÐÌµÍýÌðÍýÆÈÎ©¤ò¤µ¤»¤Æ¡¢ºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ç¤¹¡£´°À®¸å¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤¬80Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ç¡Ö±¿²Ï¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢1999Ç¯¤Ë¤ÏÊÖ´Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ÏÄÌ¹ÒÎÁ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£º£¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤òÄÌ¹Ò¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î²ßÊªÁ¥¤¬°ì²ó¤³¤³¤òÄÌ¤ë¤À¤±¤ÇÌó126Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ËÄ¾¤¹¤È¤ª¤è¤½1²¯8000Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÄÌ¹ÒÎÁ¤òÊ§¤ï¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ç¤â¤¢¤Î¹ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤Ç¹ñ¸ò¤¬¼ùÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï±¿²Ï¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È½Ð¸ý¡¢Î¾Â¦¤Î¹Á¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹á¹Á·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤¬Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¤â¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¼ç¸¢¤òÂº½Å¤¹¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖDEIÀ¯ºö¤ò¤ä¤á¤ë¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¼¡¡¹¤ÈÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶á»ë´ãÅª¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!2·î8ÆüOA¤è¤ê¡Ë
¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤Î¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤ÏTVer¤Ø!!