Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Î»Ð¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¤¬92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ÊÉÍ¾¾»Ô¡Ë
ºÆ¿³¡á¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Î»Ð¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤ç¤¦¡¢ÌµºáÈ½·è³ÎÄê¸å½é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²Î¡Ë¡Ö ¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¥È¥¥ー¥æ¥¥¡¦¡¦¡×
¡Ö92¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥í¥¦¥½¥¯¤Î²Ð¤ò¾Ã¤¹¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¡£´à¤µ¤ó¤ÎÌµºáÈ½·è³ÎÄê¸å¡¢½é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿
ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï8Æü¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬³«¤«¤ì´à¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤Þ¤¬¡Ä»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Ï²ÖÂ«¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡×
¡Ê »Ð¡¦¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤À¤è¡×
¡Ê»Ð¡¦ ¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö´à¤¬»à·º¼ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤¤¡£»à·º¼ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤ÏÍè·î10Æü¤Ë89ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£