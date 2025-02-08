¡¡¶Ë¾å¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä19ºÐ¤«¤éÌë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Éº¬À­¤Î²¯½÷¥­¥ã¥Ð¾î¤¬¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ³¥Ñ¥ó¥Ó¥­¥Ë»Ñ

¡¡2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#17¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥­¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ­¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤­½÷À­¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À­¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥­¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¦¾®ÅÄ·ë´õ¡õ¿¢ÅÄ»çÈÁ¡£

¡¡½÷»ÒÎÏ¥»¥ó¥¹¸¡Äê¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö°ËÆ£ÀèÀ¸¤ò¥É¥­¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÃæ¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î1Ëç¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë°ËÆ£¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡£

¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëKIKO¤¬¡Ö»ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡×¤È¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ³¥Ñ¥óÉ÷¿åÃå¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¤­¤ì¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì½÷À­¤¦¤±¤â¤·¤½¤¦¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥É¥­¥Ã¤È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀëÅÁ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥­¡¼¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¥É¥­¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦¿Í¤¬¥É¥­¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡£°ËÆ£¤â¡Ö¥É¥­¥Ã¤È¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀëÅÁ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£