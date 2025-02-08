½ÕÆü°æ¹ÊóÂç»È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢Ì¾»º¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤Ê¤¤°¦¡Ù¡×
¸µAKB48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¥Ï¡¼¥È·¿¤ä²Ä°¦¤¤·Á¤Î¥¦¥Á¥ï¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¥Ï¡¼¥È¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤Ê¤¤°¦¡Ù°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¤·¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¤¢¤È1¥ö·î¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤âÃÏ¸µ½ÕÆü°æ¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Áµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï½ÕÆü°æ¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ç¸¡º÷¥Ï¡¼¥È¡×¤Èµ¤·¡¢¼«Âð¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ò¼ê¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤°¦ÎÉ¤¤²Ö¸ÀÍÕ¤À¤Í¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¤±¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¼îÍýÆà¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£