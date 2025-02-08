¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×¤ËÀø¤à°ãÏÂ´¶¡Ö¤¤¤ä¡¢µÕ!!¡×¡¡ÂçÊªÅÐ¾ì¤Ç»ØÅ¦È¯À¸¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¡×¡ÖCM¤è¤í¤·¤¯¡×
ÀÄÌÚÀë¿Æ¡õ¸ÅÅÄÆØÌé¤ÎÉþÁõ¤ËÃíÌÜ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ï¢Æü´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°Õ³°¤Ê»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸ÅÅÄÆØÌéÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤ÎÉþÁõ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢µÕ!!¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«´·¤ì¤Ê¤¤Áõ¤¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î°ãÏÂ´¶¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£²Æì¡¦±ºÅº»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¥¥ã¥ó¥×¤Î½øÈ×¤ËË¬¤ì¤¿ÀÄÌÚ»á¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¿¿ÃæËþÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë4Æü¤Ë¹çÎ®¡£µåÃÄ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚ»á¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢²òÀâ¶È¤Ê¤É¤Ç¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¸ÅÅÄ»á¤¬¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤äµÕ¥¥¡ª¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ä¤ÎAOKI¡Ù¤µ¤óCM¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÂçÊª2¿Í¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨5°Ì¤À¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡£3Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë