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Changes to human sleep architecture during long¡¾duration spaceflight - Piltch - Journal of Sleep Research - Wiley Online Library
Astronaut sleep study reveals how spaceflight alters rest patterns
https://www.psypost.org/astronaut-sleep-study-reveals-how-spaceflight-alters-rest-patterns/
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