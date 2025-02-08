¥ô¥§¥Ã¥é¥Ã¥Æ¥£¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡©¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡¢¥Õ¥é¥à¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Å·ºÍ¥ì¥¸¥¹¥¿³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤«
¥¢¥ë¡¦¥¢¥é¥Ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëMF¥Þ¥ë¥³¡¦¥ô¥§¥Ã¥é¥Ã¥Æ¥£¡Ê32¡Ë¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØTBR Football¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2012Ç¯²Æ¤«¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ò2023Ç¯²Æ¤ËÎ¥¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥é¥Ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥§¥Ã¥é¥Ã¥Æ¥£¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï34»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¤½£¤òÎ¥¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯6·î¤È¤Ê¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¥ô¥§¥Ã¥é¥Ã¥Æ¥£¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬²¤½£Éüµ¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Êì¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¿´¤¬Æ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Áª¼ê¤ÏPSG¤ÎÁ°¤Ë¥Ú¥¹¥«¡¼¥é¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥»¥ê¥¨B¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
°ìÅÙ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¥¤ì¤¿¥ô¥§¥Ã¥é¥Ã¥Æ¥£¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇ¯Îð¤Ï32ºÐ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤À¡£