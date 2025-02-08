¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³Æ£Âô¡¡ÄËº¨¤Î¥¹¥ë¡¼¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¸ÞÎØ¸õÊä·èÄêÀï¤Ø¡Öµ»½Ñ¤òËá¤¯¡×
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè7Æü¡Ê2025Ç¯2·î8Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Ç18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¡¢22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Ë5¡½11¤ÇÇÔ¤ì¤Æ3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Î½éÀï¤ÇËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Ë5¡½7ÇÔÀï¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Âç²ñÍ£°ìÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¶þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¨¥ó¥É¡ÊE¡Ë¤Ë¥¹¥¥Ã¥×Æ£Âô¸Þ·î¤¬ºÇ½ªÅê¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£Áê¼ê¤Ë4ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÍø¤ÊÀè¹¶¤ÎÂè5E¤Ë2ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¤Æ5¡½6¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè7¡¢8E¤ËÏ¢Â³¥¹¥Á¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¥³¥ó¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥³¤¬3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤Ï»°¤ÄÇÃ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¡¢¥í¥³¡¢º£Âç²ñÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤«ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¡Ë¤¬9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤ÇÁè¤¦¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ò·ü¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢Æ£Âô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£