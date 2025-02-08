½¼¼Â¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×5ÅÙÌÜV J1À©ÇÆ¤Ø·èÄêÎÏ¤ÏÆ»È¾¤Ð
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥óËë³«¤±¤È¤Ê¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòµ¨¤ÎJ1¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¡¢J1²¦¼Ô¤ÇÅ·¹ÄÇÕ¤âÀ©¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢2016Ç¯°ÊÍè5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¹»No.1¤¬¤¤¤Ê¤¤J¥ê¡¼¥°¡¡¡Ö°Â¤¯¤ÆÍÇ½¡×²¤½£¤«¤é¿¤Ó¤ë¿¨¼ê
¡¡1994Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê32²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤¬²Æ³«Ëë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¸½¹ÔÊý¼°¤Ç¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î5Ëü3343¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¤Ï14Æü¡¢J2¤ÈJ3¤Ï15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¢£4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¡¢ÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê
¡¡3Ç¯Â³¤±¤ÆJ1¤Ç¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤·¤¿ÃÏÎÏ¤Ï·òºß¤À¡£
¡¡Á°È¾12Ê¬¤ËFW¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬Æ¬¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÀè¼èÅÀ¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é¡£Á°¤ØÁ°¤Ø¤ÈÁê¼ê¤Îµå¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÀÑ¶ËÀ¤È±Ô¤¤½ÐÂ¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤á¤¶¤¹¡£¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢º£µ¨¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´üÂÔ´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¿µ½Å¤À¡£¡Ö¤³¤Î¾¡Íø¤¬¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½¢Ç¤4µ¨ÌÜ¡£Àï½Ñ¤Î¿»Æ©¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòµ¨¤Î½ªÈ×¤ÇÂç¼ºÂ®¤·¤¿¶µ·±¤ÏÀÑ¤ß»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆÀÅÀ¸úÎ¨¤Î°¤µ¡£¥ê¡¼¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤âºòµ¨¤ÏJ1¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Î¿ô¤ÏºÇÂ¿¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤ØÈô¤Ð¤·¤¿Î¨¤Ï20¥Á¡¼¥àÃæ¡¢17ÈÖÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¾¤Î»þ´Ö¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë15ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢CK¤«¤é2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¢¤ï¤äÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÄêÎÏ¸þ¾å¤Ø¡£É®Æ¬¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÈØÅÄ¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿FW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î¥·¥å¡¼¥È4ËÜ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï´¶³ÐÅª¤Ê¤º¤ì¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20ÅÀ¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ÌÀÂç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼FWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢º£Ç¯¤³¤½¡¢10Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëJ1À©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¤«¡£ÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¤Ë¡¢¹Åç¤Ï¸þ¤¹ç¤¦¡£¡ÊÆ£ÌÚ·ò¡Ë