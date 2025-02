おかし「たべっ子どうぶつ」をアニメ映画化した『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の声優キャスト10名が解禁。Travis Japanの松田元太がアニメ声優として初主演、水上恒司が本作で声優初挑戦するほか、高石あかり、藤森慎吾、蒼井翔太、小澤亜李、水瀬いのり、東山奈央、立木文彦、間宮くるみが出演する。1978年の発売開始より長らく愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物の名前が英語で記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20ヵ国以上で販売されているギンビス社のロングセラー商品。パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクターはグッズ化され、近年若者を中心に爆発的人気を誇っている。この「たべっ子どうぶつ」アニメ映画化&公開情報が解禁されるやいなや、SNSでは驚きと興奮を持って、大きな話題を呼んだ。

このたび、たべっ子どうぶつを演じるキャスト10名が解禁。たべっ子どうぶつたちのリーダー・らいおんくんを演じるのは、アニメ声優として初主演を務めるTravis Japanの松田元太。さらに、ぞうくん役に声優初挑戦の水上恒司、映画オリジナルキャラクターとなるぺがさすちゃん役に高石あかりが決定。さるくん役は藤森慎吾、かばちゃん役は蒼井翔太、うさぎちゃん役は小澤亜李、ねこちゃん役は水瀬いのり、きりんちゃん役は東山奈央、わにくん役に立木文彦、ひよこちゃん役は間宮くるみが務める。あわせて、松田、水上、高石3人のアフレコ風景写真が解禁。らいおんくん、ぞうくん、ぺがさすちゃんたちと共にアフレコに臨んだ3人の楽しそうな様子がうかがえる。世界滅亡のピンチを救うべく立ち上がったらいおんくんたちを、どう演じているのか期待が高まる。松田は「らいおんくんのまっすぐさ、可愛らしさが存分に詰まっている映画ですし、他のキャラクターたちもものすごく可愛くて癒されます。色々なキャラクターがいますし、可愛い、癒し、笑い、暖かさ、カッコよさ、たくさんの幸せも詰まった映画になっています。たくさんの方にたべっ子どうぶつを好きになっていただけたら」とコメント。水上は「幼い頃からお菓子は身近な存在でした。目の前にあるお菓子は一瞬でたいらげてしまう子どもでした。その頃の感覚は大人になっても残っており、今こうして『たべっ子どうぶつ』にぞうくん役として携われたことにとても嬉しく思います」と喜びの声を。高石は「このような素敵なキャラクターの声を務めさせていただけたことはとても贅沢なチャレンジとなりました。いつも身近にあるお菓子が映画の中で”世界”を救えるのか! 是非お楽しみに!」とメッセージを寄せた。なお、2月28日まで東京・池袋PARCOにて、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』×池袋PARCO SPECIAL CAMPAIGN「LOVE&SWEETS」が開催中(※2月12日は池袋PARCO全館休館日)。アニメ映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、5月1日より全国公開。キャスト陣のコメント全文は以下の通り。※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記<コメント全文>■らいおんくん/松田元太今回「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」でらいおんくんの声を務めさせて頂きましたTravis Japan松田元太です。オファーを頂いた時は、率直に嬉しかったです。らいおんくんは、たべっ子どうぶつのリーダーで勇敢です。でも、どこか幼いところもあって、仲間の存在や色々な環境、出会いで成長していき、よりたくましく勇敢になっていくキャラクターでもあります。そして、ユーモアもあり、僕自身にとって大好きなキャラクターです。らいおんくんのまっすぐさ、可愛らしさが存分に詰まっている映画ですし、他のキャラクターたちもものすごく可愛くて癒されます。色々なキャラクターがいますし、可愛い、癒し、笑い、暖かさ、カッコよさ、たくさんの幸せも詰まった映画になっています。たくさんの方にたべっ子どうぶつを好きになっていただけたら嬉しいです。是非、劇場でご覧ください!■ぞうくん/水上恒司これまで何度か声優のお仕事のオーディションを受けたことがありますが、力不足でチャンスをものにできませんでした。今回お話を頂きまして、嬉しくもあり、未熟さに苦しみました。しかし今作品の収録を通して、改めて声優界を生きる方々の技術の凄さを未熟なりに体感することができ有り難かったです。私が演じるぞうくんはらいおんくんの女房のような存在です。らいおんくんの性格をよく理解し、出るとこは出て見守るところは見守る。でも決める時は決められる、といった誰しもが隣にいて欲しいと思う出来たキャラクターです。幼い頃からお菓子は身近な存在でした。目の前にあるお菓子は一瞬でたいらげてしまう子どもでした。その頃の感覚は大人になっても残っており、今こうして「たべっ子どうぶつ」にぞうくん役として携われたことにとても嬉しく思います。■ぺがさすちゃん/高石あかりぺがさすちゃんは、歌声で人々を魅了するキャラクターですが、可愛い見た目でありながら正義感が強く仲間を守ろうとする勇敢でかっこいい一面があったりと、私は彼女の内面にも魅了されています。このような素敵なキャラクターの声を務めさせていただけたことはとても贅沢なチャレンジとなりました。いつも身近にあるお菓子が映画の中で”世界”を救えるのか! 是非お楽しみに!■さるくん/藤森慎吾さるくん役のオファーをいただき、とても嬉しかったです。最近娘が産まれたばかりなのですが、是非とも娘にも好きになってもらいたいです。さるくんは、ノリノリでキュートな性格がとても愛くるしい、と思えばクールで少しニヒルな部分も可愛くとってもやりがいあるキャラクターでした。とにかくみんな可愛い!らいおんくんが百獣の王らしさゼロのおっとり癒し系なことにキュンです。■かばちゃん/蒼井翔太このようなラブリーハッピーな作品に参加出来る事がとても嬉しいです! 僕の演じるかばちゃんは皆のムードメーカーな存在! それだけじゃなくしっかりとまとめる役割も! ハラハラドキドキな展開が待っていますので最後まで見逃せませんよ!日頃から大好きで食べているあのたべっ子どうぶつ達が! 喋って動いて冒険しちゃいます! ご期待ください!■うさぎちゃん/小澤亜李この度、うさぎちゃんを務めさせていただくことになりました。小澤亜李です。小さい頃から知っている「たべっ子どうぶつ」に出演できるなんて、すごく嬉しくて今でも夢のようです。私が演じるうさぎちゃんは、いつも明るくて映えや可愛いものが大好きです。ねこちゃんと仲が良くて、劇中でもずっと一緒にいる2人がとても可愛いのでお楽しみください!美味しいお菓子は食べた時の喜びと一緒に楽しい思い出も思い出させてくれます。是非お気に入りのお菓子と一緒にこの映画を観ていただいて、楽しい思い出の1つになると嬉しいです。■ねこちゃん/水瀬いのりねこちゃん役に決まった時、うれしすぎてマネージャーさんに何度も何度も本当ですか?と確認しちゃいました(笑)。声優というお仕事の可能性に心が躍りました。私が演じるねこちゃんは、チクっと毒のあるツッコみを入れたと思いきや仲間思いで面倒見の良い一面もあるミステリアスな存在です。猫といえば瞳が印象的! 本作でもねこちゃんの瞳に注目していただきたいなと思います!台所のお菓子コーナーにいつもいてくれる「たべっ子どうぶつ」! 大人になった今はアスパラガスも大好きで大好きで! 昔も今もお菓子はわたしにとってホッとできる休息のお供です。■きりんちゃん/東山奈央『たべっ子どうぶつ』はグッズやくじを買うくらい昔から大好きだったので、映画で動いているみんなを観られてすごく嬉しかったです!私の演じさせていただくきりんちゃんはおっとりとしていて怖がりな女の子。みんなの後ろをとことことついていく姿が可愛らしいです。歌って踊って大冒険! どんな瞬間もたべっ子どうぶつたちが愛くるしくてますます大好きになりました。まずはまっさらな気持ちでご覧ください。予想外の感動があなたを待っています……!!! お楽しみにっ!■わにくん/立木文彦わにくん役と聞いて、たべっ子どうぶつにわにくんいたっけ?とパッケージを思わず確認してしまいました(笑)。でも国民的お菓子のキャラクターをやれる!と感激しました。自分の独特なわに声を再確認し、収録は面白お菓子!くやれました。心優しいわにくんの頼りになる活躍は皆の癒しになってます。特にセリフ以外のアドリブシーンはこだわりました。お菓子といえばココナッツサブレが大好きで子供の頃いっぱい食べて大きくなりました。少し大人になってからはアスパラガスも! そんなお菓子たちが今でも食べられることが嬉しい。人生になくてはならないお菓子たち! ごはんとはまた違う甘〜く幸せな時間を、今も彩ってくれています。■ひよこちゃん/間宮くるみたべっ子どうぶつ!! このお菓子、誰もが知っている! 子供の頃、机に並べて…『食べもので遊ばな〜い!!』『英語の勉強やで〜』漫才みたいに叱られた経験ある方、わたし以外にも居るんじゃないでしょうか〜。そのキャラクターの一員になれるなんて、めちゃめちゃ嬉しかったです。ひよこちゃんはおしゃべり好きでいつも楽しそうなんです。大好きなメンバーのために、小さい身体で一生懸命にがんばる姿を、ぜひ注目してほしいです〜。