¡Ú¥Î¥¢¡Û·ý²¦¡¡¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó´°Á´Ê´ºÕ¡õKENTA¤È¤Î¥¿¥Ã¥°Ì¾¤òÈ¯É½¡Ö¥±¥ó¥±¥ó¥¿¥Ã¥°¤À¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î·ý²¦¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡×¤Î¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡Ê£²£´¡Ë¤«¤é´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÎÄ©È¯¤Ë»î¹ç³«»Ï£²Ê¬¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿·ý²¦¤Ï¡¢¾ì³°¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤Ç¾²¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£µÊ¬²á¤®¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿·ý²¦¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤«¤éÆÀ°Õ¤Î½³¤êµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»É¬»¦µ»¤Î¡Ö£Ð£Æ£Ó¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¡Ë¡×¤ÇÃ»´ü·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤«¤é¡ÖÍè¤¤¤è¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó·ãÅÜ¡£¤Ê¤¯¤Ê¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é²¼¤ê¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤¤Ï¤¬¤¹¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶âÅª¹¶·â¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²ó¤·½³¤ê¤«¤é¤ÎÎØ²ö¤Ç¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ó£Ë£Ó¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·ý²¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿·ý²¦¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥ï¥À¡Ä¥¤¥¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¤¥¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¸«¤ë¤¾¡©¡¡¤Þ¤¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁê¼ê¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¡õÃ«¸ý¼þÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿·ý²¦¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è²¶¤ÎÁÛ¤¤¿Í¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤À¡ª¡¡½é¥¿¥Ã¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥àÌ¾¤òº£¤«¤éÈ¯É½¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¥±¥ó¥±¥ó¥¿¥Ã¥¯¤À¡£¥¯¥½ÌîÏº¶¦¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤¹¤ëàÁÛ¤¤¿Íá¤È¤Î¶¥±é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£