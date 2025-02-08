À¤Âå´Ö¤Ë¡Ö¹Â¡×¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ÖÀ³Ê¿ÇÃÇ¡×¤ÇËä¤á·ëÂ«¡Ä´¿´î¤ÈÎÞ¤Î¸ÞÎØÀÚÉä£±¹æ
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª£ÇÁÈÂè£²Æü¡Ê£¸Æü¡¦ËÌ³¤Æ»£î£å£ð£é£á¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡½¡½ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¡Ë¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÆ±£²£°°Ì¡Ë¤ò£¶¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÁ´¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
£³£±ºÐ¤Î¾®ÃÓ»í¿¥¼ç¾¡Ö·ë¹½¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¡×
¡¡Âè£±¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë£Æ£×Á°ÅÄ¡ÊÆ»Ï©·úÀß¡Ë¤¬ÀèÀ©¡££Æ£×ÎØÅç¡ÊÆ±¡Ë¡¢£Æ£×ÉâÅÄ¡Ê¥À¥¤¥·¥ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£²ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢Áê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦£±»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±£³°Ì¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¡ÊÆ±£±£²°Ì¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£Âç²ñ¤ÏÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£¹Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢´ÑµÒ¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î²»¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤À¡£Âç²ñÁ°¤Ë¡Ö°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î£µÊ¬¡¢£±£°Ê¬¤¬¸°¡×¤È¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¡££µÊ¬²á¤®¤Ë£²£¸ºÐ¤ÎÁ°ÅÄ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡££²£²ºÐ¤ÎÎØÅç¤é¤¬¼¡¡¹¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¼ã¼ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÌä¤ï¤ºÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Æ°¤¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢Ä¹¤¯ÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬°úÂà¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£²£µºÐ¤ò²¼²ó¤ë¡£¹ç½É¤Ç¤ÏÀ¤Âå¤´¤È¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£³£±ºÐ¤Î£Ä£Æ¾®ÃÓ¼ç¾¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Íý²ò¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤ÈºòÇ¯¡¢Á´°÷¤¬À³Ê¿ÇÃÇ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤äÆÃÀ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡Ö»ä¤â·ë¹½¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Ââ¡×¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÈÉ¤òºî¤ê¡¢·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢ÎØÅç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡Ê¾®ÃÓ¡Ë»í¿¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¡Ê¼ã¼ê¤¬¡Ë¸Ä¡¹¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡£¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ê²¬ÅÄ¹À¹¬¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÈÓÄÍÍ´»Ê´ÆÆÄ¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÆÀÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·è¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ºÅÀ¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È£±Ç¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¶¯²½¤ò¤·¤¿¤¤¡×