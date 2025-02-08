ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡¡¸ø½ý¤Î°·¤¤½ä¤ê¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¡¡6ÅÙ¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼«Í³·ÀÌó
¡¡¶áÅ´¤Ê¤É¤ÇNPBÄÌ»»2267»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢404ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê51¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Î¥êÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£2006Ç¯¤Î1Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éÆüËÜÉüµ¢¤¹¤ëºÝ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÃæÂ¼»á¡£¤½¤ì¤ÏÁ°Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2005Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶ÄÌÚÉË¤µ¤ó¤ÎÅÁ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÆùÎ¥¤ì¤Ï»àµå¤òµ¯°ø¤È¤·¤¿¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£8·î11Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çº¸Éª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»àµå¤Î±Æ¶Á¤Çº¸¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¤¬¼è¤ì¤º¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¸ø½ý¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï¸ø½ý¤òÇ§¤á¤º¡£Ç¯Êð2²¯±ß¤«¤é60¡ó¸º¤Î8000Ëü±ß¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÉý¸ºÊð¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼»á¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¼«Í³·ÀÌó¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤¬µåÃÄ¤ÏÇ§¤á¤º¡¢¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ë6ÅÙ¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¤âÃæÂ¼»á¤Î·è°Õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢µåÃÄÂ¦¤¬»ÄÎ±¸ò¾Ä¤òÃÇÇ°¡£µåÃÄÂ¦¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤ò»î¤ß¤¿¤¬³ÍÆÀµåÃÄ¤Ï¸½¤ì¤º¡¢1·î17Æü¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤âÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¡Ö¼ê¤Î¶ñ¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÉ¬Í×¡£¤Ç¤â¡¢Áá¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£