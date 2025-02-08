¡Ú¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Û2·î¤ÎÊ¡È¢¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Á´Éô¸«¤»¡ª¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤É¤Ã¤µ¤ê¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ï¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó...¡£
¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¤É¤Ã¤µ¤êÆþ¤Ã¤¿¡ÖÊ¡È¢¡×¤¬Ëè·îÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÊ¡È¢¡×¤Ï¡¢"¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È"¤È"¥¢¥¤¥¹¡¦Îä¿©¥»¥Ã¥È"¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÎ¾¥»¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÂç½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ...
¡ÚÄÌÈÎ¡Û2·î¤ÎÊ¡È¢ ¥¢¥¤¥¹¡¦Îä¿©¥»¥Ã¥È 6¼ï25¸ÄÆþ¡ÊÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë
¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤ÎÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥¹¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò6¼ï25¸ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡ä¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡Ê1ÂÞ6ËÜ¡Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¥½¥Õ¥È¡Ê1ÂÞ4¸Ä¡Ë¥¯¥Ã¥¡¼¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹¡¡¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ê1ÂÞ4ËÜ¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤¯¤À¤±¥Ô¥¶¡¡¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Ê1ÂÞ¡ËÅü¼Á81%¥«¥Ã¥È¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¡Ê1ÂÞ6¸Ä¡Ë¼«²È¿æ¤ñ²¤Ò¤È¤¯¤ÁÁÆÙñ¤ÂçÊ¡/¼«²È¿æ¤ñ²¤Ò¤È¤¯¤Á¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬/¼«²È¿æ¤ñ²¤Ò¤È¤¯¤Á¹õÅüñ½Æ¬/¤Ò¤È¤¯¤ÁÀ¸¥Á¥ç¥³ÂçÊ¡¤ÎÆâ¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¡Ê1ÂÞ4¸Ä¡Ë¢¨¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡Û
Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÎÊ¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿©´¶¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤È¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿çõ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤Î2¼ïÎà¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¥½¥Õ¥È¡Û
¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¼«²È¾Æ¤¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¯¥Ã¥¡¼¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹¡¡¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Û
çõ²Ì½Á¤È¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Êçõ¥¢¥¤¥¹¤Ë¼«²ÈÀ½¤Î¥Ð¥¿¡¼¥°¥é¥Ï¥à¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¾è¤»¡¢çõ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«¥«¥ªÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëìÔÂô¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤¯¤À¤±¥Ô¥¶¡¡¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Û
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¯¥é¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¼«¼ÒÀ½¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¡¢¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ô¥¶¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅü¼Á81%¥«¥Ã¥È¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¡Û
¾®ÇþÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¸ÄÅö¤¿¤ê¤ÎÅü¼Á¤ò3.3£ç¡Ê¥¨¥ê¥¹¥ê¥È¡¼¥ë¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2015Ç¯ÈÇ¡Ê¼·Äû¡Ë"¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¡Ê100£çÅö¤¿¤ê¡Ë"¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Åü¼Á¤òÌó81¡ó¥«¥Ã¥È¡£
¡ú¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«²È¿æ¤ñ²¤Ò¤È¤¯¤ÁÁÆÙñ¤ÂçÊ¡¡Û
¾®¤Ö¤ê¥µ¥¤¥º¤ÎÂçÊ¡¤ò4¸ÄµÍ¹ç¤»¤¿¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Î³ñ²¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÊÆ¤ÎÉ÷Ì£¡¦Î³´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇËÑ¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÂçÊ¡¡£
¡Ú¼«²È¿æ¤ñ²¤Ò¤È¤¯¤Á¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬¡Û
¾®¤Ö¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬¤¬4¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ñ½Æ¬À¸ÃÏ¤ÇËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦»ÈÍÑ¤Î¼«²È¿æ¤¤³¤·ñ²¤òÊñ¤ß¾ø¤·¾å¤²¡¢¹á¤Ð¤·¤¯É÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤ÊÆÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Î¤è¤¦¤Êñ½Æ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«²È¿æ¤ñ²¤Ò¤È¤¯¤Á¹õÅüñ½Æ¬¡Û
¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÉ÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤¤³¤·ñ²¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¹õÅüÉ÷Ì£¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾®¤Ö¤ê¥µ¥¤¥º¤Îñ½Æ¬¤¬4¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ò¤È¤¯¤ÁÀ¸¥Á¥ç¥³ÂçÊ¡¡Û
¾®¤Ö¤ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³ÂçÊ¡4¸ÄÆþ¤ê¡£Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥«¥«¥ª¤¬¹á¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÂçÊ¡¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3464±ß¡£
¡ÚÄÌÈÎ¡Û2·î¤ÎÊ¡È¢ ¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È 12¼ï22¸ÄÆþ¡ÊÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë
¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤ÎÂç¿Íµ¤¤ÎÏÂÍÎ²Û»Ò¤ò12¼ï22¸ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖÊ¡È¢¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³·Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ãµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡äËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤É¤é¤ä¤¡Ê2¸Ä¡Ë¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬¡Ê2¸Ä¡ËÍü·ÃÌ´ ¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¡Ê2¸Ä¡Ë¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥Ö¥Ã¥»¡Ê2¸Ä¡Ë¤Ê¤ó¤Ð¤ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É ¥·¥å¥¬¡¼¥í¡¼¥É¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë¤Ê¤ó¤Ð¤ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É ÇîÂ¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¡Ê1¸Ä¡Ë¤Ê¤ó¤Ð¤ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É ·§ËÜ¸©»º¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥È»§Ëà°ò¡Ê2¸Ä¡ËËÍï¡Ê2¸Ä¡Ë¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê2¸Ä¡Ë¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê2¸Ä¡Ë¤ª¤Ò¤µ¤Þ¹á¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥±¡¼¥¡Ê2¸Ä¡Ë¤ª¤Ò¤µ¤Þ¹á¤ë¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¡Ê2¸Ä¡Ë
¡ÚËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤É¤é¤ä¤¡Û
¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤¯¡¢¤È¤éÌÏÍÍ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤É¤é¾Æ¤Èé¤Ë¼«²È¿æ¤Î³ñ²¤È±öÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À¥Ð¥¿¡¼¤É¤é¾Æ¤¡£
É÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤Î³ñ²¤È±öÌ£¤Î¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬¡Û
¹õÅüÀ¸ÃÏ¤ÇËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦»ÈÍÑ¤Î¼«²È¿æ¤¤³¤·ñ²¤òÊñ¤ß¾ø¤·¾å¤²¡¢¹á¤Ð¤·¤¯É÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤ÊÆÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Î¤è¤¦¤Êñ½Æ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍü·ÃÌ´ ¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¡Û
¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥ß¥ë¥¯ñ²¤òÊñ¤ß¡¢¹â²¹Ã»»þ´Ö¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤¤ñ²¤ÏÇò½£Ì¾¿å¼«²È¿æ¤¥ß¥ë¥¯ñ²¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥Ö¥Ã¥»¡Û
¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ö¥Ã¥»À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤ó¤Ð¤ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É ¥·¥å¥¬¡¼¥í¡¼¥É¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡Û
°ì¸ý¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¥µ¥¯¥µ¥¯¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë³Ú¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¡¢¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤ó¤Ð¤ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É ÇîÂ¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¡Û
¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÇîÂ¿¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥½¡¼¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¡£¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤ó¤Ð¤ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É ·§ËÜ¸©»º¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥È»§Ëà°ò¡Û
¥Õ¥ê¥¢¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥ß¥ë¥¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤È·§ËÜ¸©»º¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥È»§Ëà°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤°ò¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÍï¡Û
¤µ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Ö¥Ã¥»À¸ÃÏ¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¾¦ÉÊ¡£¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¨¥À¥à¥Á¡¼¥º¡¦É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Î2¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¡¢»ÀÌ£¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥À¥¤¥¹¾õ¤Î¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡Û
ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¾Æ¤²Û»ÒÀìÍÑÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Û¤í¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡£¥·¥í¥Ã¥×¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤À¸ÃÏ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥È¡Û
¥Ð¥¿¡¼¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥Ó¥¹¥¥å¥¤À¸ÃÏ¤ò¥ï¥Ã¥Õ¥ë·¿¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤Ç°ìÉô¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Û¤í¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ª¤Ò¤µ¤Þ¹á¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥±¡¼¥¡Û
¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£¡£¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ª¤Ò¤µ¤Þ¹á¤ë¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¡Û
¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3457±ß¡£
2·î¤ÎÊ¡È¢¡Ê¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È¡¿¥¢¥¤¥¹¡¦Îä¿©¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢25Ç¯1·î31Æü¤«¤é2·î28Æü¡£¤ªÆÏ¤±²ÄÇ½´ü´Ö¤Ï¡¢25Ç¯2·î6Æü¤«¤é3·î5Æü¤Ç¤¹¡£
Ê¡È¢¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥«¥·¥Ý¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3ÇÜÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌÈÎ¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Á÷ÎÁ¹þ¤ß¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô