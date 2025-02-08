YouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¡×¤ÎÊª¸ì¡£¾¯¤·¤º¤Ä´Å¤¨¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥·¥ã¡¼¤È°Ò³Å¤¹¤ë»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡£Instagram¾å¤Ë¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¡ÖCatloaf¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡È¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¡É¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥·¥ã¡¼¡ª¡×¤È°Ò³Å¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÂ¿¤¯¤ÎÇ¹¥¤¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖCatloaf¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÁýÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÇ¤È¤È¤â¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó
2023Ç¯¤Î²Æ¡¢»Í¹ñ¤Î¹â¾¾¤Ç¼«Ê¬¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÌîÎÉÇ¤Î¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡Öcatloaf¡×¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢2·î¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡ØÊÝ¸îÇ¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¡É¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó
¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤ÎÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÌîÎÉÇ¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ä¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¡É¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÊÝ¸îÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥«¥Õ¥§¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤·¡¢¾ÍèÅª¤ËÎ¤¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁýÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤ò¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤µ¤»¤ëÆÃ·±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Î¡È¥·¥ã¡¼¡ª¡É¤È¤¤¤¦°Ò³Å¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡£Ç¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¥Á¥å¡¼¥ë¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÏÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÃ·±¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡Âè¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´Å¤¨¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤½¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤äÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢SNS¾å¤Ë¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏYouTube¤ÈInstagram¤Ç1²¯²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òÃ£À®¤·¡¢°ìÌö¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡ÖÇ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤â
ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÏÇ¹¥¤¡×¤È°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÇ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿¦¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï°û¿©¶È³¦¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¤á¤ë¤È¤¾å»Ê¤«¤é¡ØÇ¥«¥Õ¥§¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼Â²È¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÇ¤Ï¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤Æ¡¢Ç¹¥¤¤À¤È¼«³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ç¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ÈÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÎÉÇ¤òÊá³Í¤·¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¸å¤Ë¤â¤È¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹TNR¡ÊTrap-Neuter-Return¡Ë³èÆ°¤â¼Â»Ü¡£¥«¥Õ¥§¤âTNR³èÆ°¤â¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊÝ¸î°ÍÍê¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¹â¾¾¼þÊÕ¤Ï²¹ÃÈ¤ÇºÒ³²¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌîÎÉÇ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ç¤ÎÇ¤Î°ú¤¼è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÇ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¤¢¤½¤³¤ÎÇ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬ËèÆü2¡Á3·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÎÉÇ¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîÎÉÇ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¹¤®¤Æ´í¤Ê¤¤ÌîÎÉÇ¤Ê¤É¤Ï¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Çµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¼¡Âè¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÕ¤Ë¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÌîÎÉÇ¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢µÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×¤ÈÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿Ç¤ä°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤Ç¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¤¿Æ¤Ø¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ê¤ì¤·¤¿Ç¤À¤±
¡Öcatloaf¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß44É¤¤ÎÇ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¡¢¿Í·ù¤¤¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤¬¤ÆÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤Ø¤È¾ù¤êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¾ùÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¡È²ÈÄíÆâÌîÎÉÇ¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÇ¤Ï¤Þ¤À¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Ë¤ÏÁá¤¤¤Ê¡Ù¡ØÀè½»Ç¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼Ç¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Öº£¸å¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤¬¿Í¤Ê¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥á¥¤¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ãç¤è¤·¤Î¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢2É¤¤È¤â°ì½ï¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥Á¥ã¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´Á³¿Í¤Ê¤ì¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À¥«¥Õ¥§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê±ó¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×