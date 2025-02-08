²È·×¤ÎÌ£Êý¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¿©ºà6¤Ä¡£100gÅö¤¿¤ê¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤Î°Â¤µ
¡ÖÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤ËÄã²Á³Ê¡×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ºà¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤À²È·×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£ÀáÌó¾å¼ê¤ÊESSEÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥¤¥Á¥ª¥·¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¿©ºà¤â¡¢100gÅö¤¿¤ê¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤Î°Â¤µ¤Ë¡ª¡¡Äã²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
1¡§¥¹¥é¥¤¥¹¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤â²Á³Ê¤â°µÅÝÅª¡ª
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¡Ê52ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ü¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡ª¶È¥¹¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥Ù¡¼¥³¥ó
Ä«¿©¤ä¤ªÊÛÅöÍÑ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¡£
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡¡500g¡¡\667
¢¨ÅìÆüËÜ¤Î¤ß¼è¤ê°·¤¤
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ö¸ü¤¤¡ª
2¡§¤ªÊÛÅö¤äÍ¼ÈÓ¤Î¡Ö¤¢¤È1ÉÊ¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÎäÅà¤ª¤«¤º
¹ñ»º·Ü¶»Æù¤ÈÀ¸¥Ñ¥óÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎäÅà¥Á¥¥ó¥«¥Ä¡£
¡Ö¾®¤µ¤á¤À¤«¤é¤¹¤°ÍÈ¤¬¤ë¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Ë¤âË»¤·¤¤Ä«¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ê46ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡£
¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤ä¿Æ»ÒÐ§¤Ë¤â¡ª
¡¦·Ü²°¤µ¤ó¤Î¥Á¥¥ó¥«¥Ä¡¡850g¡¡\559
3¡§¤ª¤¤¤·¤¯²È·×¤òµß¤¦¡ªÎäÅà¤¦¤É¤ó
¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤âOK¤Î¼ê·Ú¤µ¤È¥³¥·¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡Ö°Â¤¤¤Î¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡½µËö¤Ï¤³¤ì¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤Î»Ä¤êÊªÌîºÚ¤Ç¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤ò¤Ä¤¯¤êÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê31ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦ÎäÅà»¾´ô¤¦¤É¤ó¡¡200g¡ß5¿©Æþ¤ê¡¡\181
4¡§¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤â¶È¥¹¡¼¤ÎÎäÅàÌîºÚ¤¬¤ª¥È¥¯
·Ú¤¯Åò¤É¤ª¤·¤·¤Æ¤«¤éµÞÂ®ÎäÅà¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡£
¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÃÇ®¤¬¥é¥¯¤Ç¥¿¥¤¥Ñ¤â¤¤¤¤¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈßÖ¤á¤¿¤ê¡¢¤ªÊÛÅö¤ÎºÌ¤ê¤Ë¤â¡×¡Ê54ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¦ÎäÅà¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¡500g¡¡\181
5¡§¥¸¥ã¥¬¥¤¥âÂå¤ï¤ê¤Ë¤â»È¤¨¤ëÂçÀ¹¤ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È
É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±ÍÈ¤²¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂçÍÆÎÌ¤ÎÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ä¤±¡£¥·¥Á¥å¡¼¤Î¶ñ¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ê55ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦ÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡Ë¡¡1kg¡¡\375
6¡§¼ê¤Å¤¯¤ê¥Ô¥¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð³°¿©¤¤¤é¤º¡ª
¥â¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÎäÅà¥Ô¥¶À¸ÃÏ¡£
¡Ö¼ê·Ú¤ËËÜ³Ê¥Ô¥¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤é¤¹¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡Ê47ºÐ¡¦¼¢²ì¸©¡Ë
¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¥Ê¥Ý¥êÉ÷¥Ô¥¶¥¯¥é¥¹¥È¡¡5ËçÆþ¤ê¡¡\386
¢¨Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹
¢¨¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¡Ê11·î24Æü¡Ë¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ïÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤