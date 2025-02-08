²ÙÊª¤¬¸º¤é¤»¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¡×¤ÎÀ°Íý¥Æ¥¯¡£100¶Ñ¤ÎÊÝÂ¸ÂÞ¤¬Âç³èÌö¡¿50Âå¡¦¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ
¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²ÙÊª¤òÂ¿¤á¤Ë½àÈ÷¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ÈÀ°ÍýÊýË¡¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¼ã¾¾ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥º¤ò½Å»ë
»ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Û¤É·Ú¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸°¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï2¤Ä»ý¤Á¡£²Ã¤¨¤ÆºâÉÛ¤ÏÄ¹ºâÉÛ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Çö¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¼êÄ¢¤â»ý¤ÁÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ä¤¤ÎÂÞ¤ò¥Ý¡¼¥Á¤Ë¼ýÇ¼
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Æþ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¹¤Æ¤¤µ¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥º¤ò½Å»ë¡£¥Ð¥Ã¥°¼«ÂÎ¤â·Ú¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÄË¤¤ÌÜ¤Ë¡Ä
¤½¤·¤ÆÃæ¿È¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ÇÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö½Å¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤â¤Î¤òÈ´¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃµ¤¹¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¡¢°Â¿´´¶¤Èºî¶È¸úÎ¨¤¬Áý¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
²½¾ÑÉÊ¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ä¤¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë
¶À¤ä¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤Î¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ä¤¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ÅÊ¬¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤ÈÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÉ×¤¬¡Ö»õ´Ö¥Ö¥é¥·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
100¶Ñ¤Ê¤É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÞ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤â¤·±ø¤ì¤¿¤ê¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤âµ¤³Ú¤Ç¤¹¡£
ÌÜÌô¤Ê¤É¤Î¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤á¤º¡¢Ã±¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ä¤ÂÞ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ°Íý
Àè¤Û¤É¤ÎÂÞ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÉ¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤Û¤ÉËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï³°½Ð»þ¤Ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÀÖ¤¤¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÈÎÐ¿§¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¡Ê¼Ì¿¿1ËçÌÜ¡¦2ËçÌÜ¤Î±¦¾å¡Ë¤ÏÆ±¤¸Í§Ã£¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬È´·²¡£¤È¤¯¤ËÀÖ¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¿½ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ò¤È¶Ì¤ÈµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯2ËÜÊ¬¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¦¤È¤¤ÏÃæ¿È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¤¹
°Ê¾å¤¬»ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¿È¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤é¸µ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤¹ºî¶È¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌá¤¹ºî¶È¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ï¶ËÎÏ¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÈÁ´Éô»ý¤Á¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢Æü¡¹³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£