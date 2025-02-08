¿·¤¿¤Ê¼íÎÄ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¡ª¡Ö¥®¥ë¥É¥Ê¥¤¥È¡×½Å¤ÍÃå¡õ¸îÀÐÆÃÅµ¤ÇËÁ¸±¤òºÌ¤ë¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
ºÇÂç4¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼íÎÄ¤ËÄ©¤à¡¢CAPCOM¡Ê¥«¥×¥³¥ó¡Ë¤Î¿Íµ¤¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤ÎPS5ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤¬¡¢Á°ºî¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤«¤éÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2025Ç¯2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÌ¤Æ§¤ÎÎÎ°è¡Ö¶ØÂÃÏ¡×¡£
¡Ö¶ØÂÃÏ¡×¤È¤Î¶³¦¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥Ê¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈÇò¤Î¸É±Æ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆæ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤·¡¢½±·â¤ò¼õ¤±¤¿¼é¿Í°ìÂ²¤Îµß½õ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
PS5¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ý¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤âºÙ¤«¤¯¡õ³ê¤é¤«¤Ç³Ú¤·¤µÇÜÁý¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºÇ¹â²òÁüÅÙ¤Ï¡Ö3840¡ß2160¥É¥Ã¥È¡Ê4K¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¡£4K¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁüÈþ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤³¤ó¤¬¤êÆù¡×¤âÅÐ¾ì¡£Å©¤êÍî¤Á¤ëÆù½Á¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¡£¿©¤ÙÊª¤òËËÄ¥¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¡ÈÈÓ¥Æ¥í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
º£ºî¤«¤é¤Ï¡Ö·ÈÂÓÊ²¤²ÐÂæ¡×¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢µòÅÀ¤ä¥¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÄ´Íý¡õ¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤äË½¤ì²ó¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÓÇÑ´ü¡×¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¡×¡ÖË¾÷´ü¡×¤È¡¢»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ìÌÌÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥í¡¼¥É¤Î°ÅÅ¾¤ò»È¤ï¤Ê¤¤±é½Ð¤¬Áý¤¨¡¢Ë×Æþ´¶¤â¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¡£
µ¤¸õ¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊÑ²½¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡ÈÀ¸¤¤¿À¤³¦¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼í¤ê¤Ï¡¢Î×¾ì´¶¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¿·Í×ÁÇ¤â¡£¥Ï¡¼¥É¤¬°Û¤Ê¤ëÍ§Ã£¤È¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤Þ¤¹¤è
ËÜºî¤Ë¤Ï¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ä¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬Â¿¿ôÄÉ²Ã¡£
¾®·¿¡¦Âç·¿¤òÌä¤ï¤º¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·²¤ì¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ëÂç·¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¡£Å·¸õ¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¸½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ð¥³¥ó¥¬¤ä¥¤¥ã¥ó¥¯¥Ã¥¯¤Ê¤É²û¤«¤·¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤âÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï½¾Íèºî¤è¤ê¹Âç¤«¤Ä¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÊ£»¨¤ÊÃÏ·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ãµº÷¤Î³Ú¤·¤ß¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥¥ã¥é¥á¥¤¥¯¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥ê¡Ë¥ì¥·¥Ô¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ËSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ë¡¼¤â¡¢ÌÏÍÍ¤ä¿¬Èø¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Éð´ï¤Ï²áµîºî¤ÈÆ±¤¸Á´14¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡£2¼ïÎà¤ÎÉð´ï¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿·¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¡£
ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¹¶·â¤ä¥¬¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö½¸Ãæ¥â¡¼¥É¡×¤ä¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼åÅÀ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡Ö½ý¸ý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥É¤¬°Û¤Ê¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ÇÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ê¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºÇÂç4¿Í¤Þ¤ÇÆ±»þ¥×¥ì¥¤OK¡ª ¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´«Í¶¤·¤¿¤ê¡¢Î¥Ã¦¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ï¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¡£PS5°Ê³°¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§¿Í¤È¤â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¼íÎÄ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½Å¤ÍÃåÁõÈ÷¡Ö¥®¥ë¥É¥Ê¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¸îÀÐ¡Ö´õË¾¤Î¸îÀÐ¡×ÉÕ¤¡ª ¤¤¤Þ¤Ê¤é»öÁ°Í½Ìó¤¬ÃÇÁ³¤ªÆÀ¤Ç¤¹
¤¤¤Þ»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î½Å¤ÍÃåÁõÈ÷¡Ö¥®¥ë¥É¥Ê¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¸îÀÐ¡Ö´õË¾¤Î¸îÀÐ¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
ÁõÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¥²¡¼¥à¤Î¹¶Î¬¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤¬¡ý¡£
¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤Î¥×¥ì¥¤¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍ·¤ÖºÝ¤Ë¡ÖCAPCOM ID¡×¤ÏÉÔÍ×¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤ä½àÈ÷¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÏ¤¤¤¿Æü¤Ë¤¹¤°¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏPS5ÍÑ¤Î¥â¥ó¥Ï¥óºÇ¿·ºî¤Ç°ì¼í¤ê¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª
Image: Amazon.co.jp¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£