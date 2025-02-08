¥È¥é¥¸¥ã¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½é¼ç±é¡¡±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤óÌò
¡¡Travis¡¡Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡THE¡¡MOVIE¡×¡Ê5·î1Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½é¼ç±é¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢Ìþ¤ä¤·¡¢¾Ð¤¤¡¢²¹¤«¤µ¡¢³Ê¹¥¤è¤µ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£À¤³¦À¬Éþ¤ò¤â¤¯¤í¤àÅ¨¤òÅÝ¤¹1000¡óÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡4·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¾¾ÅÄ¡£ºòÇ¯12·î¸ø³«¤ÎÊÆ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°:¥à¥Õ¥¡¥µ¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î·»Äï¡¦¥¿¥«Ìò¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤òÃ´Åö¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏÅ·Á³¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤À¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¥¿¥«¤¬°Ìò¤Î¥¹¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¹¥±é¤·¡ÖÀ¼¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¥¯¥»¶¯¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤óÌò¡£¡ÖËÍ¼«¿ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡È¥È¥é¡É¥Ó¥¹¤Î¾¾ÅÄ¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î2ºîÏ¢Â³¤Ç¡È¥é¥¤¥ª¥ó¡É¤Ë¡£¡Ö¡Ä¥à¥Õ¥¡¥µ¡×¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇËÊ¤¨¤ëÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌòºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤â½ÏÎý¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤Ö¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¾¤¦¤¯¤óÌò¤ÏÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤Î¿å¾å¹±»Ê¡Ê25¡Ë¡¢±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤óÌò¤Ï¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£