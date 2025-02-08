¡ÈÂçÅö¤¿¤ê¿·ºî¡É¥¥¿ーーーー¥Ã¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û40¡¦50Âå¤ÎÁêËÀ¤Ë♡¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿ー¡×
°ìÊâ¤º¤Äµ¨Àá¤¬½Õ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Ê¤«¡¢Ê¬¸ü¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤òÃ¦¤¤¤À¼¡¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤â¤¦½àÈ÷ºÑ¤ß¡© º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÆü¾ï¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡Ö·Ú¥¢¥¦¥¿ー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê·Ú¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¡¢ËÉÉ÷µ¡Ç½¤äUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Íê¤ì¤ë·Ú¥¢¥¦¥¿ー¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬¤â¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊËÉÉ÷¥Ö¥ë¥¾¥ó
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥×¥ëー¥Õ¥¹¥¿¥ó¥É¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹â¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃå¾æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥é¥¤¥È¤Ê¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£¡ÖÎ¢ÌÌ¤ËÆÃ¼ì¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»Ü¤·¤¿ËÉÉ÷µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢È©´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉ÷¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤ª½Ð¤«¤±¤Ë·«¤ê½Ð¤»¤½¤¦¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ä¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥Õー¥É¤Ê¤É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âGOOD¡£
¥¥ì¥¤¤áÇÉ¤âÍê¤ì¤ë¥¯¥êー¥ó¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥Ö¥ë¥¾¥ó
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äø¤è¤¯¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥êー¥ó¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤áÇÉ¤ÎÂç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£¥É¥é¥¤µ¡Ç½¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤ä»ç³°Àþ¤¬¶¯¤Þ¤ë½Õ¤ËÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ó¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò²¼¤í¤·¤Æ¶ßÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Áµ¡Ç½¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢¥É¥é¥¤µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£Âµ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë1Ãå¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë±©¿¥¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê³°¤·Ìò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤«¤â¡£
½Õ¤Î¹¤È´¤±¤Ë¥ªー¥Ðー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î½Õ¤³¤½ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£Éý¹¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë½Å¤Í¤ä¤¹¤¤´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥ªー¥Ðー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿§Íî¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÁÇºà´¶¤äºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¹â¸«¤¨¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¥Ð¥µ¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¤«¤ó¤À¤Á¤Û