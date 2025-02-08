É×¤ÏÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤ë¤â¡ÖÈà½÷¤Ï²Ô¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¡×¢ª ÃÏ¹ö¤ÎºÆº§À¸³è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷ÀR¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ËÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤â°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¶¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¤À¤«¤é¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤âÊ§¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¶¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡ª °Ö¼ÕÎÁÊ§¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¤É¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÇÆ¯¤¯¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ê¤±¤ê¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¿ÈÊ¬¤òµ¶¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤Ï²ÈñÊÊ¤«¤é¤¯¤ë¼Ú¶â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¿Í³Ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß2¿Í¤Ï·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Î¥º§ÉÃÆÉ¤ß¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿Àè¤Ë¹¬Ê¡¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Å¸³«¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦ÆÈ¿È½÷À¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Ï»¾òµþ»Ò
¥Æ¥£¥Í¥¯¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー³èÆ°³«»Ï¡£³¹¥³¥ó¤ä½÷»Ò²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÐ¾Ý¤òÃµ¤¹Æü¡¹¡£X¤Ç¤â¡ÖÏ»¾òµþ»Ò@Web¥é¥¤¥¿ー¡Ê@akasinokata321¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£