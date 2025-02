「アメリカ政府の無駄を排除する」組織として設立された、イーロン・マスク氏が主導する「Department of Government Efficiency(DOGE:政府効率化省)」のメンバーの1人で19歳という若手のエドワード・コリスティン氏が、前職のサイバーセキュリティ企業を「会社の機密を漏らした」としてクビになっていたことがわかりました。議員からは、DOGEメンバーの身元に対する懸念の声があがっています。

Musk’s DOGE Teen Was Fired By Cybersecurity Firm for Leaking Company Secrets - BloombergDOGE Staffer Previously Fired From Cybersecurity Company for Leaking Secretshttps://gizmodo.com/doge-staffer-previously-fired-from-cybersecurity-company-for-leaking-secrets-2000561131DOGEはトランプ大統領の大統領令で設立された、「政府の無駄の排除」に取り組む組織で、臨時幹部として、イーロン・マスク氏が組織を率いています。トランプ大統領がイーロン・マスク率いる「政府効率化省(DOGE)」を設立する大統領令に署名、マスク氏はホワイトハウス内にオフィスを構える - GIGAZINEhttps://gigazine.net/news/20250122-department-of-government-efficiency-doge/ニュースサイト・Bloombergによると、コリスティン氏はアリゾナ州に本拠を置くホスティングおよびデータセキュリティ企業のPath Networkに、ソフトウェアエンジニアのインターンとして、2022年4月から6月にかけて在籍していたことがあるとのこと。Path Networkの広報担当者は「コリスティン氏の在職期間と同時期に発生した我が社の機密漏洩に関する内部調査の終了後、コリスティン氏との短い契約が終わったことが確認できます」と述べ、コリスティン氏の在職期間中に機密漏洩事案があったことを認めています。Bloombergは会社幹部による「エドワードは内部情報を競合他社に漏らしたため解雇されました。(情報漏洩は)受け入れられるものではなく、容認できません」というメッセージを確認したとのこと。一方で、コリスティン氏は解雇されたあと、Discordに「(Path Network在職時は)すべてのマシンにアクセスできた」「カスタマーサポートのサーバーも消去しようと思えばできた」「でも悪用したことはない」「契約上、なにも悪いことはしていない」と投稿していたともBloombergは報じています。投稿はコリスティン氏名義ではなく「Rivage」という名前が使われていましたが、知人ら6人は「偽名だと言っていた」と説明しています。なお、コリスティン氏に対しては、DiscordやTelegram内で犯罪SNSとして機能している「The Com」というチャンネルの出身者だという指摘があります。Path Networkは、もともとブラックハットハッカーとして活動した経歴がありホワイトハットハッカーに転じた人を雇用する企業だとのことで、Path Networkとしてはコリスティン氏を「腕の立つハッカー」と考えて雇い入れた可能性があります。また、コリスティン氏は2021年に「Tesla.Sexy LLC」という会社を設立しているのですが、Tesla.Sexy LLCは少なくともロシアで登録されたもの2つを含む数十のドメインを保有していて、その中の稼働ドメインではロシア市場をターゲットとしたAIボット「Helfie」を提供しているとのこと。アメリカ人がロシアのウェブサイトを運用すること自体に問題はないものの、政府機関で働く人間としては身元調査で弾かれる要因になる可能性があると指摘されています。Teen on Musk’s DOGE Team Graduated from ‘The Com’ - Krebs on Securityhttps://krebsonsecurity.com/2025/02/teen-on-musks-doge-team-graduated-from-the-com/上院情報委員会のメンバーでオレゴン州選出の民主党議員であるロン・ワイデン氏らは、まさにこの「DOGEメンバーの身元」についての懸念を抱いており、スージー・ワイルズ首席補佐官に対して「DOGEメンバーに対してどのような身元調査が行われたのか」「DOGEメンバーがアクセスした機密・非機密のシステムや記録を情報漏洩から守るために政府はどのような措置を講じているのか」について説明を求めているとのこと。ワイデン議員は「イーロン・マスク氏の率いるギャング集団に、社会保障や医療保険、医療費補助制度といった連邦プログラムへの支払いを管理するシステムへアクセスする権限を与えるのは、国家安全保障上の悪夢です」「刻々と新情報が入ってくるにつれて、機密情報や重要なネットワークに近づく権利のあるような連中ではないことが証明されています」と、DOGEメンバーを厳しく批判しています。ちなみにDOGEのメンバーでは、以前XやSpaceXでエンジニアとして働いていたマルコ・エレズ氏が、SNSに「念のために言っておくが、私は人種差別主義者だった。人種差別が流行する前から」「自分の民族以外の人と結婚するのにお金は出せない」などと投稿していたのが問題視され、辞職。しかし、わずか1日後に、マスク氏が再雇用する方針を明らかにしています。Elon Musk says DOGE staffer who resigned for racist X posts will be brought backhttps://www.nbcnews.com/politics/jd-vance/bring-back-vance-says-supports-rehiring-doge-staffer-resigned-racist-s-rcna191224