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https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-07/musk-s-doge-teen-was-fired-by-cybersecurity-firm-for-leaking-company-secrets
DOGE Staffer Previously Fired From Cybersecurity Company for Leaking Secrets
https://gizmodo.com/doge-staffer-previously-fired-from-cybersecurity-company-for-leaking-secrets-2000561131
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https://gigazine.net/news/20250122-department-of-government-efficiency-doge/
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Teen on Musk¡Çs DOGE Team Graduated from ¡ÆThe Com¡Ç - Krebs on Security
https://krebsonsecurity.com/2025/02/teen-on-musks-doge-team-graduated-from-the-com/
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Elon Musk says DOGE staffer who resigned for racist X posts will be brought back
https://www.nbcnews.com/politics/jd-vance/bring-back-vance-says-supports-rehiring-doge-staffer-resigned-racist-s-rcna191224