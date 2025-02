フリーアナウンサーでタレントの望月理恵がインスタグラムを更新。53歳の誕生日を迎えたことを報告し、近影に驚きの声が上がっている。

望月理恵

インスタグラムmochiee28より

8日に誕生日を迎えたことを報告した望月アナは白のハイネックのトップスにメイク姿での屋外ショットを投稿。「振り返らず、くよくよせず ちゃんと前を向いて頑張ることを誓います 決意表明!笑」と心境を明かしている。

写真は取材時のものと紹介し「マネージャーカメラです。記載はどんな写真になるのかな〜またお知らせしますね」と報告している。マハトマ・ガンジーの言葉を引用し「Live as if you were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever.( 明日死ぬかのように生きなさい。永遠に生きるかのように学びなさい)」と付け加えた。

望月の誕生日ショットに「この前No.52とか言ってたのに!?1年は早いですね」「誕生日おめでとうございます!!ずーっとファンです」「相変わらず綺麗」「いつまでも若々しいモッチーに癒されてます」「間違いなく日本一可愛い53歳」などのコメントが寄せられた。

望月は、TBS「世界ふしぎ発見!」にミステリーハンターとして出演したほか、2004年10月から17年半、日本テレビ「ズームイン!!サタデー」の司会者を務めた。