»³·Á»ÔÀ¾»³·ÁÃÏ¶è¡¡ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î±±¤ÈµÏ¤ÇÂç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬Ìß¤Ä¤
»³·Á»ÔÀ¾»³·ÁÃÏ¶è¤Ç£¸Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î±±¤ÈµÏ¤ò»È¤¤Ìß¤Ä¤¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á»ÔÀ¾»³·ÁÃÏ¶è¡¡ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î±±¤ÈµÏ¤ÇÂç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬Ìß¤Ä¤
»³·Á»ÔÀ¾»³·ÁÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ°è¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌß¤Ä¤¡£
±±¤ÈµÏ¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÀÚÈªÃÏ¶è¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»³·Á»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¡¢Àè·î¡¢¿¦¿Í¤ÎÌú¿å·û°ì¤µ¤ó¤«¤éÀ¾»³·Á¾®³Ø¹»¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢±±¤ÈµÏ¤Î»È¤¤½é¤á¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤È°ì½ï¤ËÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ìß¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¶è¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÅÁ¤¨¤ëDVD¤Î´°À®ÈäÏª²ñ¤â³«¤«¤ì¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¿¤Æ¤ÎÇ¼Æ¦Ìß¤¬¿¶Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£²È¤Ç¿©¤Ù¤¿¤â¤Á¤è¤ê¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
»ùÆ¸¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢Ìß¤Ä¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»³·Á¤ÎÅÁÅý¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£