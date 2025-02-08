¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¡ÈÃË»Ò¥í¥³¡É¤¬·àÅª¾¡Íø¤Ç·è¾¡¤Ø...ËÜ¶¶ËãÎ¤¤â´¶ÎÞ¡¡¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÁ°ÅÄÂó³¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤é¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡×
¡þÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡¡ÃË»Ò½à·è¾¡(8Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI)
ÃË»Ò½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÎÞ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤Ë0ÅÀ¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¥¨¥ó¥É¤¬Â³¤¡¢1-1¤ÎÂè6¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ï3ÅÀÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤ÈÂè9¡¢10¥¨¥ó¥É¤ÏÉÔÍø¤È¤µ¤ì¤ëÀè¹¶¤ÎÃæ¤ÇÏ¢Â³¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÁª¼ê¤¬µã¤Êø¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢±¿±ÄË¡¿Í¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ëËÜ¶¶ËãÎ¤»á¤âÎÞ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÁ°ÅÄÂó³¤Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖµîÇ¯¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤³¤Î½à·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¼¡¤³¤½¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤Ç·èÃå¡£¡ÖÀµÄ¾¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·èÄêÀï¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿µ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ½ÁªÄÌ¤·¤Æ¤â1ÈÖ¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿Á°ÅÄÁª¼ê¡£¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤é¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂÎ¸½¤Ç¤¤¿»î¹ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£