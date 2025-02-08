¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡ËBL¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¡¡½é¤Î¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ËÈ´Å§
¡¡Á´ÊÔ¥¿¥¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡ÊBL¡Ë¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖDating Game¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤È¤·¤ÆÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©¤ß¡¢¥¿¥¤¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥March=Chutavuth Pattarakampol¡Ê¥Þ¡¼¥Á=¥Á¥å¥¿¡¼¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿ ¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡Ë¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢Ì¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉµÓËÜ²È¡¦Maya¡¢All-Write Team¤é¥¿¥¤¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢»þ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢»þ¤Ë¶»¤òÂÇ¤ÄÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¸þ°æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¿¥¤¤ÇÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØDating Game¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¤Î¶¦±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢º£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¿¥¤¸ì¤ÎÎý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¶¦±é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡¦¥Á¥å¥¿¡¼¥¦¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¹ñ¤äÊ¸²½¡¢¸À¸ì¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¡¼¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤à°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£