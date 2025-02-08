¥í¡¼¥Æ¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤±¤É¡Ä/¸¶¤æ¤ß¤³¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É
¡Ö¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»ä¤¬Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÚÍËÆü¡¢Á°ÆüÌë¤Î¥Ö¥¿¥ë¥±¤Ç±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î(²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁª¼ê)¡¢¥´¥ó¥µ¥í¤¬Ã¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à¡¹·è¾¡³«ºÅ¤Îº£½µ¤Ï²Ð¿å¤È¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Î·»ÄïÊ¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬Â³¤¡¢Ï¢Æüµ¢¤ê¤¬¸áÁ°ÍÍ¤Ë¡£¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¥á¥È¥í¤¬¤¢¤ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¥Þ¥É¥ê¥Ã¥ÉÆîÉô¤Î¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î´í¸±¤Ê±äÄ¹ÀïÆþ¤ê¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡¢¤½¤Î20ºÍ¤ÎFW¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2Ç¯Á°¤ÎËÜ²È¥Þ¥É¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç1-1¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Åö»þ18ºÍ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ç¡¢¤¨¤¨¡¢¤½¤Îº¢¤Ï´ÆÆÄ¤âÍèµ¨¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³ÊÍ½Äê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤é¤º¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ÏRM¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºò²Æ¤Ë¤ÏÄïÊ¬¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë½¤¹Ô¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¤¬²ÐÍË¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¤Î¥³¥Ñ¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï16¶¯ÂÐ·è¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¤¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤éµ¢´Ô¤òË¾¤Þ¤ì¤ë¤«¤âÈùÌ¯¤Ç¤¹¤·¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë(¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó)¤ä¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹(¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë)¡¢¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(¥é¡¼¥¸¥ç)¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Îã¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ÎÂ¿¤¤FW¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥´¥ó¥µ¥í¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç²Ö¤òºé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤êµ¿Ìä¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢2¤Ä¤Î·»ÄïÊ¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡£²ÐÍË¤Ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ò¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢°ì±þ¡¢¥ê¡¼¥¬Á°Àá¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤È¤Ï6¿Í¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°Àþ¥³¥ó¥Ó¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤ÎÌÌ¡¹¤âGK¥à¥Ã¥½°Ê³°¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÊÂ¤Ù¡¢¥³¥Ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄïÊ¬¤ÎÊý¡£
Îã¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ê¥³¡¢¥³¥Ð¤â½Ð¾ìÄä»ß¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥¸¥ã¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çÎÏ¤Î¥¢¥é¥ó¥Ð¥ê¤È¥¸¥§¥Í¤¬¥Ù¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¾å¡¢Á°Æü¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¥¯¥í¡¼¥º´ÖºÝ¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥Ê¥È¤È¥Æ¥é¥Ä(¤É¤Á¤é¤â¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼)¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¡¼¥¬Á°Àá¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß(¥Ù¥Æ¥£¥¹¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë)¤³¤½¡¢¤¨¤¨¡¢Èà¤ÏFW¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ìÄø¡¢³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸SB¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¤½¤ì¤Ç¤ÏÁ°È¾8Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¥Í¥ó¥¶¤¬¼£¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥é¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿?
¼ÂºÝ¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤â±¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤»¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¸å¤Ç¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤â¡ÖHicimos¡¡un¡¡partido¡¡con¡¡una¡¡intensidad¡¡alta¡¡y¡¡buscando¡¡lo¡¡que¡¡queríamos,¡¡que¡¡era¡¡pasar/¥¤¥·¥â¥¹¡¦¥¦¥ó¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼¡¦¥³¥ó¡¦¥¦¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥À¥Ã¥É¡¦¥¢¥ë¥¿¡¦¥¤¡¦¥Ö¥¹¥«¥ó¥É¡¼¡¦¥í¡¦¥±¡¦¥±¥ê¥¢¥â¥¹¡¢¥±¡¦¥¨¥é¡¦¥Ñ¥µ¡¼¥ë(¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿)¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤Äø¡¢¹¶·â¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤Í¤¨¡£¥Õ¥ê¥¢¥ó¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â17Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç·Ò¤®¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤¬doblete(¥É¥Ö¥ì¥Æ/1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Î¤³¤È)¤òÃ£À®¡£¹¹¤Ë¤Ï42Ê¬¤Ë¤â¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥ê¥Î¤¬¥Õ¥ê¥¢¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤ä¤È¤¦¤È¤¦¡¢Èà¤â¥´¡¼¥ëÎÏ¤ò²ñÆÀ¤·¤¿?
¤ª¤«¤²¤Ç3-0¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¥Õ¥¡¥ó¤â¤«¤Ê¤êÂçÀªµÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡ÖNuestra¡¡plantilla¡¡es¡¡limitada¡¡en¡¡cuanto¡¡a¡¡efectivos/¥Ì¥¨¥¹¥È¥é¡¦¥×¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡¦¥¨¥¹¡¦¥ê¥ß¥¿¡¼¥À¡¦¥¨¥ó¡¦¥¯¥¢¥ó¥È¡¼¡¦¥¢¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ü¥¹(¥¦¥Á¤Ï»È¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ)¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤â°ìÌð¤°¤é¤¤¤ÏÊó¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸åÈ¾Æ¬¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼3¿Í¤ò°ìÀÆ¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ³«Áá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥é¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤¬3ËÜÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¤¤¨¤Þ¤¢¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¬¥é¥ó¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î»°ÃË¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤ì¤À¤±ÅÀº¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤â¼çÎÏÁª¼ê¤Î²¹Â¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ç¡¢16Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¢¥¬¥é¥ó¤ò¥³¥ì¥¢¡¢¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¢¥¢¥¹¥Ô¥ê¥¯¥¨¥¿¤ËÂå¤¨¤ë¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤â¥»¥ë¥í¡¼¥È¤È¸òÂå¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â1ÅÀ¤âÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤ÎÊý¤Ï¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤Î¥¤¥¹¥Þ¤È¥ë¥«¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤È¥¢¥ë¥Ç¥ì¥Æ¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¹µ¤¨Áª¼ê¤Þ¤Ç¤¬¥´¡¼¥ëÍß¤òËº¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹!
¤½¤¦¡¢33Ê¬¤Ë¤Ï¥³¥ì¥¢¤¬¥¨¥ê¥¢Á°¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤ÎÌÌÌÜ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬¥ê¥±¥ë¥á¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î41Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦5-0¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î²¿¤Î¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¸µ¡¹¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ë¼å¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1ÅÙ¤â¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ïº£µ¨Á°È¾¤Ï1-0¤Î¶Ïº¹¾¡Íø¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ç2°úÊ¬¤±¤È¤«¤Ê¤êÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤³¤ó¤Êgoleada(¥´¥ì¥¢¥À/¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å)¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤»¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄïÊ¬¤ò¤¤¤¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Í¤¨¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖQue¡¡se¡¡enteren¡¡los¡¡vikingos,¡¡quién¡¡manda¡¡en¡¡la¡¡capital/¥±¡¦¥»¡¦¥¨¥ó¥Æ¥ì¥ó¡¦¥í¥¹¡¦¥Ó¥¥ó¥´¥¹¡¢¥¥¨¥ó¡¦¥Þ¥ó¥À¡¦¥¨¥ó¡¦¥é¡¦¥«¥Ô¥¿¥ë(¼óÅÔ¤òµí¼ª¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°/¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë)¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼Á°¤Î·Êµ¤¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡£
¤½¤·¤Æ¿åÍË¤ÎÌë¤Ï¤Þ¤¿´°Á´ËÉ´¨¤·¤Æ¥Ö¥¿¥ë¥±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯À©¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¾õÂÖ¤Ç¤Í¤¨¡£ÊÌ¤Ë½Ð¾ìÄä»ßÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éé½ý¼ÔÂ¿È¯¤Ç¡¢Á°Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç3½µ´Ö¤ÎÂÀ¤â¤âÆùÎ¥¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥á¥í¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÏÂÇËÐ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤â¤ªµÙ¤ß¤Ë¡£¤½¤³¤Ø¤¤¤è¤¤¤èÀèÈ¯Éüµ¢Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥Ð¤Þ¤Ç¤¬Îý½¬Ãæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤ÎÏ¢º¿¤¬µ¯¤³¤ê¡¢CB2¿Í¤¬¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤Î¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¥Ï¥³¥Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤âÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±¦SB¤â¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¥á¥ó¥Ç¥£°Ê³°¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎËÜ¿¦¤¬¤¤¤Ê¤¤¼éÈ÷¿Ø¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ç0-3¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤?
¤½¤ì¤¬Á°È¾18Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÍ£°ì¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬Á÷¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤ËÃ¯¤è¤êÁá¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡£Â³¤¤¤Æ25Ê¬¤Ë¤â¥Ö¥é¥¤¥à¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥¿¥Ô¥¢¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÃúÅÙ¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Áá¤¯¤â2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥µ¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤·¤¿¡¢¤¢¤Î·ø¼é¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿?¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¥³¥Ñ¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤ä¥é¥Ð¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¥ì¥¬¥Í¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬1¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹¤ÇÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é·â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÈà¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢39Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¥³¥Ü¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤¬PK¤ò¥²¥Ã¥È!¤¨¤¨¡¢ÀèÆü¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¤È¤Î¥ê¡¼¥¬ÄïÊ¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¥ß¥²¡¼¥ë¤¬1ÅÙ¤Ê¤é¤º¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿2ËÜÌÜ¤Þ¤ÇGK¥Ð¥¿¥¸¥ã¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡£¥ß¥²¡¼¥ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤êGK¥ë¥Ë¥ó¤òÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ï1-2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥¿¥ë¥±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¸åÈ¾¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥×¥ì¡¼»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ç¥í¥É¥ê¥´¤¬¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¸åÈ¾¡¢14Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹¤¬·â¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥á¥ó¥Ç¥£¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ï2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤â¹Ô¤±¹Ô¤±¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥é¥Ð¤ä¥ß¥²¡¼¥ë¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Í¥Àª¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Î¶¯¤µ¤¬¡£¤½¤¦¡¢¤¹¤Ç¤ËÃ¯¤â¤¬±äÄ¹ÀïÆþ¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¤â¤¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢¥Ö¥é¥¤¥à¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿?
¤¤¤¨¡¢RM¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(RFEF1Éô/¼Â¼Á3Éô)¤Çº£µ¨19ÆÀÅÀ¡¢Àè½µËö¤â¥¢¥ë¥Ø¥·¥é¥¹Àï¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖHablé¡¡con¡¡Brahim¡¡una¡¡jugada¡¡de¡¡antes¡¡y¡¡le¡¡dije¡¡que¡¡la¡¡colgase,¡¡que¡¡iba¡¡a¡¡estar¡¡en¡¡el¡¡área/¥¢¥Ö¥ì¡¦¥³¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥à¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Õ¥¬¥À¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥Æ¥¹¡¦¥¤¡¦¥ì¡¦¥Ç¥£¥Ø¡¦¥±¡¦¥é¡¦¥³¥ë¥¬¥»¡¢¥±¡¦¥¤¥Ð¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥¢¥ì¥¢(1¤ÄÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ö¥é¥¤¥à¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤¿)¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ºÑ¤ß¤ÎÏ¢·È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ª¤«¤²¤Ç2-3¤Î¾¡Íø¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¡¢¡ÖEvitamos¡¡una¡¡prórroga¡¡que¡¡hubiera¡¡costado¡¡más¡¡recuperar/¥¨¥Ó¥¿¥â¥¹¡¦¥¦¥Ê¡¦¥×¥í¥í¥¬¡¦¥±¡¦¥¦¥Ó¥¨¥é¡¦¥³¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¡¦¥Þ¥¹¡¦¥ì¥¯¥Ú¥é¥ë(²óÉü¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤êÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë±äÄ¹Àï¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿)¡×(¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Æ¥£´ÆÆÄ)¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯ÅÚÍË¸á¸å9»þ(ÆüËÜ»þ´ÖÍâ¸áÁ°5»þ)¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ò¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë?
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ä¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬¤ÏÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î¤ªÎÙ¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¼ó°Ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤â¡¢CBÌäÂê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Î¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó°Ê³°¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥³¥Ñ¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¥Ð¥ê¥ª¥¹¤â´Þ¤á¡¢Á´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¡£¤¿¤È¤¨¡¢ÀèÆü¤ÏºÇÄãÆÀÅÀº¹¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹¶·âÎÏ¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤Î¿ôÇÜ¤¢¤ë¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª&¥Ï¥³¥Ü¤¬¥¢¥»¥ó¥ó¥·¥ª&¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Æ¡£Íè½µ¤ÏCL16¶¯ÂÐ·è½Ð¾ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï1st¥ì¥°¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤â¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÀµÇ°¾ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤ÆÄïÊ¬¤¿¤Á¤Î¤³¤Î½µËö¤ÎÍ½Äê¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ê¡¼¥¬23Àá¤Ï¤Þ¤¿¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¶âÍË»î¹ç¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¥¹¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£Ã¯¤â¤³¤ÎÅß¤Î»Ô¾ì¤Ç¿·´é¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È°ã¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»ÄÎ±¥¾¡¼¥ó¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£DFÃæ¿´¤Ë¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç4¿ÍÄø¡¢Êä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¤ÏÁ°Àá¤Î¾¡Íø¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷¤Î6°Ì¤Ë¾å¾º¤È¸½ºß¤Ï¹¥Ä´´ü¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7°Ì¤Î¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ1¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£
°ìÊý¡¢¥³¥Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î»ÄÎ±¤ÎÀï¤¤¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆüÍË¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Ï¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¡£¤¨¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤âÁê¼ê¤Ï18°Ì¤Î¹ß³Ê·÷¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢14°Ì¤Ç¤â¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥³¥Ñ¤Ç²¹Â¸¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¼¡Âè¤«¤È¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Æâ¤ËÊä¶¯Áª¼ê2¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥Ë¥ã¤ÈÁá¤¯¤âºÆ²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈéÆù¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î²£¤Ç¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ò¥á¥¹¥¿¥¸¥ã¤ËË¬¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â19°Ì¤Î¹ß³Ê·÷¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¶öÁ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¹¹¤Ë·»µ®Ê¬¤òÁ°¤ËÁ±Àï¤·¤¿¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¿¿µÕ¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï2ÀáÁ°¤Ë¥â¥ó¥¸¥å¥¤¥Ã¥¯¤Ç7-1¤ÎÂçÇÔ¤ò¤·¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ë¡¢ÌÚÍË¤Î¥³¥Ñ¤Ç¤â0-5¤ÈÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤ëÈá»´¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ÑÇÔÂà¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤·¤«¤Ê¤¤¥ì¥¬¥Í¥¹¤â¤½¤ìÄø¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ëÌõ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÃæÆü¤â1ÆüÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¤¬²ÐÍË¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¤Î¥³¥Ñ¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï16¶¯ÂÐ·è¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¤¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤éµ¢´Ô¤òË¾¤Þ¤ì¤ë¤«¤âÈùÌ¯¤Ç¤¹¤·¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë(¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó)¤ä¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹(¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë)¡¢¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(¥é¡¼¥¸¥ç)¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Îã¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ÎÂ¿¤¤FW¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥´¥ó¥µ¥í¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç²Ö¤òºé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤êµ¿Ìä¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢2¤Ä¤Î·»ÄïÊ¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡£²ÐÍË¤Ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ò¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢°ì±þ¡¢¥ê¡¼¥¬Á°Àá¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤È¤Ï6¿Í¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°Àþ¥³¥ó¥Ó¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤ÎÌÌ¡¹¤âGK¥à¥Ã¥½°Ê³°¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÊÂ¤Ù¡¢¥³¥Ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄïÊ¬¤ÎÊý¡£
Îã¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ê¥³¡¢¥³¥Ð¤â½Ð¾ìÄä»ß¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥¸¥ã¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çÎÏ¤Î¥¢¥é¥ó¥Ð¥ê¤È¥¸¥§¥Í¤¬¥Ù¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¾å¡¢Á°Æü¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¥¯¥í¡¼¥º´ÖºÝ¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥Ê¥È¤È¥Æ¥é¥Ä(¤É¤Á¤é¤â¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼)¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¡¼¥¬Á°Àá¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß(¥Ù¥Æ¥£¥¹¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë)¤³¤½¡¢¤¨¤¨¡¢Èà¤ÏFW¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ìÄø¡¢³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸SB¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¤½¤ì¤Ç¤ÏÁ°È¾8Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¥Í¥ó¥¶¤¬¼£¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥é¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿?
¼ÂºÝ¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤â±¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤»¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¸å¤Ç¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤â¡ÖHicimos¡¡un¡¡partido¡¡con¡¡una¡¡intensidad¡¡alta¡¡y¡¡buscando¡¡lo¡¡que¡¡queríamos,¡¡que¡¡era¡¡pasar/¥¤¥·¥â¥¹¡¦¥¦¥ó¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼¡¦¥³¥ó¡¦¥¦¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥À¥Ã¥É¡¦¥¢¥ë¥¿¡¦¥¤¡¦¥Ö¥¹¥«¥ó¥É¡¼¡¦¥í¡¦¥±¡¦¥±¥ê¥¢¥â¥¹¡¢¥±¡¦¥¨¥é¡¦¥Ñ¥µ¡¼¥ë(¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿)¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤Äø¡¢¹¶·â¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤Í¤¨¡£¥Õ¥ê¥¢¥ó¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â17Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç·Ò¤®¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤¬doblete(¥É¥Ö¥ì¥Æ/1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Î¤³¤È)¤òÃ£À®¡£¹¹¤Ë¤Ï42Ê¬¤Ë¤â¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥ê¥Î¤¬¥Õ¥ê¥¢¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤ä¤È¤¦¤È¤¦¡¢Èà¤â¥´¡¼¥ëÎÏ¤ò²ñÆÀ¤·¤¿?
¤ª¤«¤²¤Ç3-0¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¥Õ¥¡¥ó¤â¤«¤Ê¤êÂçÀªµÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡ÖNuestra¡¡plantilla¡¡es¡¡limitada¡¡en¡¡cuanto¡¡a¡¡efectivos/¥Ì¥¨¥¹¥È¥é¡¦¥×¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡¦¥¨¥¹¡¦¥ê¥ß¥¿¡¼¥À¡¦¥¨¥ó¡¦¥¯¥¢¥ó¥È¡¼¡¦¥¢¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ü¥¹(¥¦¥Á¤Ï»È¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ)¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤â°ìÌð¤°¤é¤¤¤ÏÊó¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸åÈ¾Æ¬¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼3¿Í¤ò°ìÀÆ¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ³«Áá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥é¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤¬3ËÜÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¤¤¨¤Þ¤¢¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¬¥é¥ó¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î»°ÃË¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤ì¤À¤±ÅÀº¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤â¼çÎÏÁª¼ê¤Î²¹Â¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ç¡¢16Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¢¥¬¥é¥ó¤ò¥³¥ì¥¢¡¢¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¢¥¢¥¹¥Ô¥ê¥¯¥¨¥¿¤ËÂå¤¨¤ë¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤â¥»¥ë¥í¡¼¥È¤È¸òÂå¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â1ÅÀ¤âÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤ÎÊý¤Ï¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤Î¥¤¥¹¥Þ¤È¥ë¥«¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤È¥¢¥ë¥Ç¥ì¥Æ¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¹µ¤¨Áª¼ê¤Þ¤Ç¤¬¥´¡¼¥ëÍß¤òËº¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹!
¤½¤¦¡¢33Ê¬¤Ë¤Ï¥³¥ì¥¢¤¬¥¨¥ê¥¢Á°¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤ÎÌÌÌÜ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬¥ê¥±¥ë¥á¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î41Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦5-0¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î²¿¤Î¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¸µ¡¹¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ë¼å¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1ÅÙ¤â¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ïº£µ¨Á°È¾¤Ï1-0¤Î¶Ïº¹¾¡Íø¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ç2°úÊ¬¤±¤È¤«¤Ê¤êÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤³¤ó¤Êgoleada(¥´¥ì¥¢¥À/¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å)¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤»¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄïÊ¬¤ò¤¤¤¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Í¤¨¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖQue¡¡se¡¡enteren¡¡los¡¡vikingos,¡¡quién¡¡manda¡¡en¡¡la¡¡capital/¥±¡¦¥»¡¦¥¨¥ó¥Æ¥ì¥ó¡¦¥í¥¹¡¦¥Ó¥¥ó¥´¥¹¡¢¥¥¨¥ó¡¦¥Þ¥ó¥À¡¦¥¨¥ó¡¦¥é¡¦¥«¥Ô¥¿¥ë(¼óÅÔ¤òµí¼ª¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°/¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë)¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼Á°¤Î·Êµ¤¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡£
¤½¤·¤Æ¿åÍË¤ÎÌë¤Ï¤Þ¤¿´°Á´ËÉ´¨¤·¤Æ¥Ö¥¿¥ë¥±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯À©¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¾õÂÖ¤Ç¤Í¤¨¡£ÊÌ¤Ë½Ð¾ìÄä»ßÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éé½ý¼ÔÂ¿È¯¤Ç¡¢Á°Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç3½µ´Ö¤ÎÂÀ¤â¤âÆùÎ¥¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥á¥í¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÏÂÇËÐ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤â¤ªµÙ¤ß¤Ë¡£¤½¤³¤Ø¤¤¤è¤¤¤èÀèÈ¯Éüµ¢Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥Ð¤Þ¤Ç¤¬Îý½¬Ãæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤ÎÏ¢º¿¤¬µ¯¤³¤ê¡¢CB2¿Í¤¬¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤Î¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¥Ï¥³¥Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤âÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±¦SB¤â¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¥á¥ó¥Ç¥£°Ê³°¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎËÜ¿¦¤¬¤¤¤Ê¤¤¼éÈ÷¿Ø¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ç0-3¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤?
¤½¤ì¤¬Á°È¾18Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÍ£°ì¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬Á÷¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤ËÃ¯¤è¤êÁá¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡£Â³¤¤¤Æ25Ê¬¤Ë¤â¥Ö¥é¥¤¥à¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥¿¥Ô¥¢¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÃúÅÙ¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Áá¤¯¤â2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥µ¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤·¤¿¡¢¤¢¤Î·ø¼é¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿?¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¥³¥Ñ¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤ä¥é¥Ð¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¥ì¥¬¥Í¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬1¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹¤ÇÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é·â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÈà¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢39Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¥³¥Ü¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤¬PK¤ò¥²¥Ã¥È!¤¨¤¨¡¢ÀèÆü¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¤È¤Î¥ê¡¼¥¬ÄïÊ¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¥ß¥²¡¼¥ë¤¬1ÅÙ¤Ê¤é¤º¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿2ËÜÌÜ¤Þ¤ÇGK¥Ð¥¿¥¸¥ã¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡£¥ß¥²¡¼¥ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤êGK¥ë¥Ë¥ó¤òÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ï1-2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥¿¥ë¥±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¸åÈ¾¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥×¥ì¡¼»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ç¥í¥É¥ê¥´¤¬¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¸åÈ¾¡¢14Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹¤¬·â¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥á¥ó¥Ç¥£¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ï2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤â¹Ô¤±¹Ô¤±¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥é¥Ð¤ä¥ß¥²¡¼¥ë¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Í¥Àª¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Î¶¯¤µ¤¬¡£¤½¤¦¡¢¤¹¤Ç¤ËÃ¯¤â¤¬±äÄ¹ÀïÆþ¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¤â¤¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢¥Ö¥é¥¤¥à¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿?
¤¤¤¨¡¢RM¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(RFEF1Éô/¼Â¼Á3Éô)¤Çº£µ¨19ÆÀÅÀ¡¢Àè½µËö¤â¥¢¥ë¥Ø¥·¥é¥¹Àï¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖHablé¡¡con¡¡Brahim¡¡una¡¡jugada¡¡de¡¡antes¡¡y¡¡le¡¡dije¡¡que¡¡la¡¡colgase,¡¡que¡¡iba¡¡a¡¡estar¡¡en¡¡el¡¡área/¥¢¥Ö¥ì¡¦¥³¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥à¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Õ¥¬¥À¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥Æ¥¹¡¦¥¤¡¦¥ì¡¦¥Ç¥£¥Ø¡¦¥±¡¦¥é¡¦¥³¥ë¥¬¥»¡¢¥±¡¦¥¤¥Ð¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥¢¥ì¥¢(1¤ÄÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ö¥é¥¤¥à¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤¿)¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ºÑ¤ß¤ÎÏ¢·È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ª¤«¤²¤Ç2-3¤Î¾¡Íø¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¡¢¡ÖEvitamos¡¡una¡¡prórroga¡¡que¡¡hubiera¡¡costado¡¡más¡¡recuperar/¥¨¥Ó¥¿¥â¥¹¡¦¥¦¥Ê¡¦¥×¥í¥í¥¬¡¦¥±¡¦¥¦¥Ó¥¨¥é¡¦¥³¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¡¦¥Þ¥¹¡¦¥ì¥¯¥Ú¥é¥ë(²óÉü¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤êÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë±äÄ¹Àï¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿)¡×(¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Æ¥£´ÆÆÄ)¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯ÅÚÍË¸á¸å9»þ(ÆüËÜ»þ´ÖÍâ¸áÁ°5»þ)¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ò¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë?
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ä¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬¤ÏÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î¤ªÎÙ¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¼ó°Ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤â¡¢CBÌäÂê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Î¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó°Ê³°¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥³¥Ñ¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¥Ð¥ê¥ª¥¹¤â´Þ¤á¡¢Á´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¡£¤¿¤È¤¨¡¢ÀèÆü¤ÏºÇÄãÆÀÅÀº¹¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹¶·âÎÏ¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤Î¿ôÇÜ¤¢¤ë¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª&¥Ï¥³¥Ü¤¬¥¢¥»¥ó¥ó¥·¥ª&¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Æ¡£Íè½µ¤ÏCL16¶¯ÂÐ·è½Ð¾ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï1st¥ì¥°¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤â¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÀµÇ°¾ì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤ÆÄïÊ¬¤¿¤Á¤Î¤³¤Î½µËö¤ÎÍ½Äê¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ê¡¼¥¬23Àá¤Ï¤Þ¤¿¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¶âÍË»î¹ç¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¥¹¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£Ã¯¤â¤³¤ÎÅß¤Î»Ô¾ì¤Ç¿·´é¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È°ã¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»ÄÎ±¥¾¡¼¥ó¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£DFÃæ¿´¤Ë¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç4¿ÍÄø¡¢Êä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¤ÏÁ°Àá¤Î¾¡Íø¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷¤Î6°Ì¤Ë¾å¾º¤È¸½ºß¤Ï¹¥Ä´´ü¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7°Ì¤Î¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ1¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£
°ìÊý¡¢¥³¥Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î»ÄÎ±¤ÎÀï¤¤¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆüÍË¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Ï¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¡£¤¨¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤âÁê¼ê¤Ï18°Ì¤Î¹ß³Ê·÷¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢14°Ì¤Ç¤â¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥³¥Ñ¤Ç²¹Â¸¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¼¡Âè¤«¤È¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Æâ¤ËÊä¶¯Áª¼ê2¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥Ë¥ã¤ÈÁá¤¯¤âºÆ²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈéÆù¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î²£¤Ç¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ò¥á¥¹¥¿¥¸¥ã¤ËË¬¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â19°Ì¤Î¹ß³Ê·÷¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¶öÁ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¹¹¤Ë·»µ®Ê¬¤òÁ°¤ËÁ±Àï¤·¤¿¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¿¿µÕ¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï2ÀáÁ°¤Ë¥â¥ó¥¸¥å¥¤¥Ã¥¯¤Ç7-1¤ÎÂçÇÔ¤ò¤·¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ë¡¢ÌÚÍË¤Î¥³¥Ñ¤Ç¤â0-5¤ÈÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤ëÈá»´¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ÑÇÔÂà¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤·¤«¤Ê¤¤¥ì¥¬¥Í¥¹¤â¤½¤ìÄø¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ëÌõ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÃæÆü¤â1ÆüÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é