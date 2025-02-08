¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¡G1¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Û°ðÅÄ¹ÀÆó¡¡¥È¥Ã¥×SÆ¨¤²¤Ç½é¤Î¶áµ¦¥Á¥ã¥ó¥×¡¡¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤ÎG1¡ÖÂè68²ó¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î8Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿°ðÅÄ¹ÀÆó¡Ê40¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ04¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ²÷¾¡¡£½é¤Î¶áµ¦ÃÏ¶èâ1¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£G1Í¥¾¡¤Ï22Ç¯10·î¤ÎÆôºê70¼þÇ¯°ÊÍè4²óÌÜ¡£2Ãå¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÍ´µ¨¤¬Æ»Ãæ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢°æ¾å°ìµ±¤¬3Ãå¡£¤Ê¤ªÀá´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï56²¯6641Ëü1600±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸³Û¤Î45²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´¨ÇÈ¤ÎÅþÍè¤ÇÃæ»ß½ç±ä¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇ½ªÆü¤âÀã¸ò¤¸¤ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Û¡¼¥àÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢1R¤«¤é°ÂÄêÈÄÁõÃå¡¢¼þ²óÅ¸¼¨1¼þ¡¢ËÜÈÖ¥ì¡¼¥¹2¼þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºÇ°¤Ê¿åÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢°ðÅÄ¤Ë¤ÏV¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í½Áª3°Ì¤Ç¤Î½àÍ¥1Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î¾®ÃÓ½¤Ê¿¤¬¥¤¥ó¤ÇÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Æ6ÃåÂçÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï2°Ì¤ÎÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬Æ¨¤²¤Æ1Ãå¤â½àÍ¥ÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¾ÞÅµ½ü³°¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤·Á¤ÇÍ¥¾¡Àï1ÏÈ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î®¤ì¤Ï°ðÅÄ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÁá¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¿¤â¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¡£¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¡Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£1ÏÈ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡Àï½Ð¾ì¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆG1¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿¤Î¤¬»°¹ñ¤ÎÃÏ¶èÁª¤Ç¤·¤¿¡Ê2009Ç¯2·î16Æü¡Ë¡£Åß¾ì¤Î»°¹ñ¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÄ´À°ÌÌ¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Àá¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¡£Á´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤é¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥ì¡¼¥¹Â¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏ¶è¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÍè·î¡¢¼ã¾¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê3·î25¡Á30Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç½Ð¤é¤ì¤ëSG¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ½¾´¼°¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢SG¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ°ðÅÄ¡¡¹ÀÆó¡Ê¤¤¤Ê¤À¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£2004Ç¯5·î16Æü¤ËÊ¼¸Ë»ÙÉô½êÂ°¤Î94´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆôºê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3ÁöÌÜ¤Ç½é1Ãå¡£Æ±Ç¯9·î14Æü¤ÎµÜÅç¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1429¾¡¡¢48V¡£G1¤Ï18Í¥½Ð4V¡£SGÍ¥½Ð¤Ï3²ó¡£Æ±´üÆ±¸©¤ÎÆ£²¬½Ó²ð¡¢¾®ºä¾°ºÈ¤È3¿Í¤Ç¡È94´üÊ¼¸Ë»°½Æ»Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë69¡£·ì±Õ·¿A¡£