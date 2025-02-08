¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡G1´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Ûº´Æ£Íã¡¡¾¡Éé¶î¤±¤Î6Æü´Ö¤ËÄ©¤à
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎG1¡ÖÂè70²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£Íã¡Ê36¡áºë¶Ì¡Ë¤Ëµ¤¹ç¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤ÎÂçÂ¼G2¤òÀ©¤·¤Æ26Ç¯3·îSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê³÷·´¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤À¤¬¡¢25Ç¯3·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¸¢Íø¤Ï¤Þ¤À¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤¬ºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤À¤±¤Ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¸¢Íø¤ò³Í¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à3¹æµ¡¤ÏÁ°Àá¤ÎÍ¥½Ðµ¡¤â¡ÖÂÅª¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È´¶¿¨¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¡£9Æü¤Î½éÆü¤Ï3R¤Ë5¹æÄú¡¢9R¤Ë3¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖËÜÂÎ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£Ä´À°¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¡¢¾¡Éé¶î¤±¤Î6Æü´Ö¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈ¯¿Ê¤¹¤ë¡£