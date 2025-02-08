¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦Yes¡ª¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇÕ¡Û»ûÅçÈþÎ¤¡¡µ×¡¹Í¥½Ð¤Ç½éVÄ©Àï
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦Yes¡ª¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇÕ¡×½àÍ¥¾¡Àï¤¬8Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½àÍ¥12R¤Çº¹¤·¤Æ2Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿»ûÅçÈþÎ¤¡Ê35¡áÅìµþ¡Ë¤¬21Ç¯3·î¤ÎÊ¿ÏÂÅç°ÊÍè¡¢3Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£9Æü12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡ÀïÍ¥¾¡Àï¤Ï3¹æÄú¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡Í¥½Ð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö3¥³¡¼¥¹¤Ê¤é°®¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¡£°®¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÂ¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£Æü¤è¤êÉ÷¤¬¼å¤Þ¤ë¤Ê¤é°®¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£´ü¤Ï¼«¿È½é¤ÎAµé¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·»¤Î»ûÅçµÈÉ§¤È¤½¤í¤Ã¤ÆAµé¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·»¤Ï24Ç¯5·î¤Ë³÷·´¤Ç½éV¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡Ö½éV¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿»ûÅç¡£µ¤Éé¤ï¤º¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÄº¤¤ËÄ©¤à¡£