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Source
ESA/Webb - Webb investigates a dusty and dynamic discÅìµþÂç³Ø - ¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¡Û±§Ãè¡¦ÃÏ¾åË¾±ó¶À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¸¶»ÏÏÇÀ±·Ï±ßÈ×¤Î²£´é ¨¡¨¡ÏÇÀ±¤Î¼ï¤Î¶õ´ÖÊ¬ÉÛ¤Î¿Ê²½¨¡¨¡Tazaki et al. - JWST Imaging of Edge-on Protoplanetary Disks. IV. Mid-infrared Dust Scattering in the HH 30 Disk (The Astrophysical Journal)
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