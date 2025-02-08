¤Þ¤ë¤ÇÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªÊÝ°é»Î ¤Ç¤³ÀèÀ¸¡×Âè95ÏÃ¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ç¤³¡×¤¬¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè95ÏÃ¡Û
2·î8Æü ¸ø³«
2·î8Æü ¸ø³«
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªÊÝ°é»Î ¤Ç¤³ÀèÀ¸¡×
¡¡¤Ç¤³¤Ý¤ó¸ãÏº»á¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªÊÝ°é»Î ¤Ç¤³ÀèÀ¸¡×Âè95ÏÃ¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ç¤³¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¸µÊÝ°é»Î¤Îºî¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤ÎËèÆü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Âè95ÏÃ¤Ç¤Ï¤â¤Î¤â¤é¤¤¤¬¸¶°ø¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬Ãå¤±¤é¤ì¤º¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ±à¤¹¤ë¤Ç¤³ÀèÀ¸¡£¤½¤ÎÄÁ¤·¤¤»Ñ¤Ï±à»ù¤¿¤Á¤«¤é¤â¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÚÂè95ÏÃ¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ç¤³¡×¡Û
¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡¡ÊÝ°é»Î¡¡¤Ç¤³ÀèÀ¸- ¤Ç¤³¤Ý¤ó¸ãÏº@ ¤Ç¤³ÀèÀ¸ ¤Í¤³¸ãÏº🍊 (@Dekopon_56) February 8, 2025
Âè95ÏÃ¡¡¥á¥¬¥Í¤Ç¤³#Ì¡²è¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° pic.twitter.com/BGGxIt8MJq