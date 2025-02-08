¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¸ý¤Ë¹ç¤¦¡©ÃÏµå¿¯Î¬¤Î±§Ãè¿Í¤¬¾×·â¤ò¤¦¤±¤¿¤â¤Î¡¿±§Ãè¿Í¡¢Ç¤È½»¤à¡Ê5¡Ë
¥ª¥ì¤µ¤Þ¤è¤êÈáÌÄ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë!?ÃÏµå¿¯Î¬¤òÌÜÏÀ¤à±§Ãè¿Í¤¬Áø¶ø¤·¤¿¤â¤Î¡¿±§Ãè¿Í¡¢Ç¤È½»¤à¡Ê1¡Ë
ÃÏµå¿¯Î¬¤Î1000²¯ÇÜÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¤À¤Ã¤¿!?
¤¢¤ëÆüÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤ï¤ë¡¼¤¤±§Ãè¿Í¡¦¥¯¥í¥ä¥ó¡£Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÊá¤é¤¨¤Æ¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Ê¼»Î²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Éð´ï¤ò»È¤¤¡¢ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ÆÆ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í´Ö¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤Ï¤º¤¬!?½±Íè¤·¤¿±§Ãè¿Í¤è¤ê¤â¿Í´Ö¤ÎÈáÌÄ¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¯¥í¥ä¥ó¡£Èà¤¬¾×·â¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ç´ñÌ¯¤ÊÀ¸¤Êª¡¦Ç¤Î¥Û¥·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤Ï±§Ãè¿Í¤â¹³¤¨¤Ê¤¤!?¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¿´²¹¤Þ¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø±§Ãè¿Í¡¢Ç¤È½»¤à¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ß¡¦¤Á¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø±§Ãè¿Í¡¢Ç¤È½»¤à¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ß¡¦¤Á¤³¡¿¡Ø±§Ãè¿Í¡¢Ç¤È½»¤à¡Ù