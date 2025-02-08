ÂçÎ¦°Ñ¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶Ç½ÎÏ¤Ê¤·¡× ¡ÖÎóÅçÀþ¡×³°¤ÇºîÀïº¤Æñ¤È¤Î¸«²ò
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÃæ¹ñÂçÎ¦¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬Åý¹çºîÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÎóÅçÀþ¤Î³°Â¦¤Çº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÎ¦°Ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬2024Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤«¤é¡¢Æ±Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10¡Á12·î¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï2015Ç¯¤«¤é·³»ö²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶áÂåÅª¤Ê·³Ââ¤Î·úÀß¤äÂ¿ÎÎ°èºîÀïÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î¦³¤¶õ¡¢±§Ãè¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤ÇºîÀï¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ëÅý¹çÉôÂâ¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ø´øÇ½ÎÏ¤ä±óµ÷Î¥¸åÊý»Ù±çÎÏ¡¢ÅÔ»Ô¤Ç¤ÎºîÀïÎÏ¤Ê¤É¤Ë½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë370ÀÉ°Ê¾å¤Î´ÏÄú¤äÀø¿å´Ï¤òÍÊ¤·¡¢Âè4À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤â¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1300µ¡°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¶å½£²¤«¤é²Æì¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÂè1ÎóÅçÀþ°Ê³°¤Ç¤ÎÅý¹çºîÀïÎÏ¤Ï¡¢°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¤¹½ÃÛ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·³»ö±é½¬¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¤Î·³»öÅªÆÍÈ¯»ö·ï¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢°ú¤Â³¤ÂæÏÑ¿¯¹¶µ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤ËÊÆ¹ñ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
ÂçÎ¦°Ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬2024Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤«¤é¡¢Æ±Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10¡Á12·î¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë370ÀÉ°Ê¾å¤Î´ÏÄú¤äÀø¿å´Ï¤òÍÊ¤·¡¢Âè4À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤â¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1300µ¡°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¶å½£²¤«¤é²Æì¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÂè1ÎóÅçÀþ°Ê³°¤Ç¤ÎÅý¹çºîÀïÎÏ¤Ï¡¢°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¤¹½ÃÛ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·³»ö±é½¬¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¤Î·³»öÅªÆÍÈ¯»ö·ï¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢°ú¤Â³¤ÂæÏÑ¿¯¹¶µ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤ËÊÆ¹ñ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë