Ï©¾å¤Ë¿´ÇÙÄä»ß¤Î57ºÐÃËÀ¡¡¶á¤¯¤Ë¥¹¥Îー¥À¥ó¥× ½üÀãºî¶ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤«¡¡»à°ø¤ÏÉÂ»à¡Ú¿·³ã»Ô¡Û
¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢57ºÐÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶èÍÕ³þ¾ì¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à57ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»à°ø¤ÏÉÂ»à¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¹¥Îー¥À¥ó¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½üÀãºî¶ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶èÍÕ³þ¾ì¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à57ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»à°ø¤ÏÉÂ»à¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¹¥Îー¥À¥ó¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½üÀãºî¶ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£