¡Ö²¶¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×ÅìÌî¹¬¼£¡¡¥À¥¤¥¿¥¯µÈËÜÂç¤Îà°ãË¡¥«¥¸¥Îµ¿ÏÇá¤ËÄÀÄË
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·àÈï³²ÌÑÁÛá¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Öº£½µ¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢²¶¤Î¤»¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ëÆü¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³ÎÇ§¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢²¶¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕ¤¢¤Ä¤à¡Ê·Ë»°ÅÙ¡Ë¤Ë³ÎÇ§¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¸À¤¦¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤º¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤¬¡Ø»à¿À¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¡¢¥¤¥¸¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡©¡¡³§¤µ¤ó¤â·ù¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡²¶¡¢ÉÝ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤«¤é¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹½Ð¤Æ¤Æ¡¢º£¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡µÈËÜ¤â¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤«¤é¡£·Ù»¡¤ÎÊý¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Î£±¿Í¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡Ù¤Ç¤è¤¯²ñ¤¦¤«¤é¡×¤È´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¶¦±é¤¹¤ë¥À¥¤¥¿¥¯¡¦µÈËÜÂç¤¬³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡¢¡Ø²¶¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£