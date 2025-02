¥¹¥¤¥«¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¡ªWagaMama¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼2025¡×

WagaMamaは、全国からセレクトした10種類以上のスイカをひたすら食べ比べるスイカにまみれた年に一度のイベント「スイカパーティー2025」を2025年7月13日(日)にIKUSA ARENA(東京都練馬区)にて開催します。

WagaMama「スイカパーティー2025」

日時 : 2025年7月13日(日) 12:00-15:00

会場 : 東京都練馬区「IKUSA ARENA」(東武練馬駅から徒歩10分)

チケット販売開始: 2025年2月9日(日)

チケット販売価格: ■VIP席 21,500円(税込)

■一般席

・先行予約枠:6,450円(税込)/人 ※3月9日(日)締切

・一般募集枠:7,150円(税込)/人

チケット販売URL : VIP席:

https://amaisuika.com/products/detail/149

一般席(※先行予約):

https://amaisuika.com/products/detail/147

一般席:

https://amaisuika.com/products/detail/152

■スイカパーティーについて

全国から選りすぐりのスイカが集うこのイベントは、スイカ通販専門店「あまいスイカ」代表の佐藤タケルが主催するスイカ好きにはたまらない祭典です。

全国からセレクトされた10種類以上の旬のスイカを食べ比べるだけでなく、気に入ったスイカを現地で購入することができます。

佐藤は、テレビ番組「マツコの知らない世界」にも二度出演するなど、スイカマニアとしても広く知られています。

参加者は、スイカの様々な味わいを堪能しながら生産者の想いに触れ、スイカに関する知識を深めながら各種スイカを食べ比べます。

その後気に入ったスイカがあればお持ち帰り用として購入することができます。

収穫状況次第では、まだ市場に出回っていないシークレット品種を楽しむこともできるかもしれません。

昨年の参加者からは「スイカの世界が深すぎて驚いた」「人生で一番美味しいスイカを食べた日」「スイカのイメージが良い意味で覆された」という感想が寄せられました。

スイカを通じて新たな交流が生まれるこのイベント、2025年もスイカに関するクイズやビンゴなど楽しい企画が盛りだくさんです。

また、VIP席では特別なスイカの提供やスイカジュース飲み放題など、特典が目白押しです。

